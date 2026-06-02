NEMČIJA

Huda prometna nesreča terjala štiri življenja, umrla tudi dva majhna otroka

Osebni avtomobil, ki ga je vozila 20-letna voznica, je za zdaj še neznanih razlogov zapeljal na nasprotno stran vozišča.
S. U.
 2. 6. 2026 | 13:05
V hudi prometni nesreči, ki se je v ponedeljek zgodila v nemški zvezni deželi Turingija, sta umrli dve mladi ženski in dva majhna otroka. Tragedija se je zgodila po čelnem trčenju osebnega avtomobila in tovornega vozila na lokalni cesti v bližini kraja Kaltennordheim, poroča Fenix Magazin.

Kot je sporočila policijska inšpekcija Suhl, se je nesreča zgodila v popoldanskih urah, ko je osebni avtomobil, ki ga je vozila 20-letna voznica, iz za zdaj še neznanih razlogov zapeljal na nasprotno stran vozišča. V tistem trenutku je prišlo do neposrednega trčenja s tovornjakom, za volanom katerega je bil 63-letni voznik. Posledice trčenja so bile tragične. Na kraju nesreče so umrle voznica osebnega avtomobila, 25-letna sopotnica in dva otroka, stara približno leto in pol. Voznik tovornega vozila trčenja kljub poskusu odziva tik pred nesrečo ni mogel preprečiti.

Da bi ugotovili vse okoliščine nesreče, je policija na kraj dogodka poklicala prometnega izvedenca, ki bo sodeloval pri rekonstrukciji dogajanja. Preiskava bo med drugim skušala ugotoviti, zakaj je osebni avtomobil zapeljal na prometni pas, namenjen vozilom iz nasprotne smeri.

Zaradi ogleda kraja nesreče in odstranjevanja posledic trčenja je bila cesta med naseljema Kaltensundheim in Aschenhausen zaprta več kot štiri ure. Nemška policija nadaljuje kriminalistično preiskavo, da bi razjasnila vse okoliščine te hude nesreče, ki sodi med najsmrtonosnejše prometne tragedije na tem območju v zadnjem času.

