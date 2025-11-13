Huda tragedija! Leonardo (2) umrl na dvorišču vrtca

Italijanski mediji poročajo o strašni nesreči, ki se je zgodila v kraju Arezzo v Toskani. Do grozljive nesreče je prišlo med 11. in 12. uro. Bil je sončen dan, vzgojitelji pa so otroke peljali ven na travnik. Predvidevajo, da se je med tekom dečkova jopica zataknila za vejo, trak pa mu je stisnil vrat in mu vzel sapo.

Le nekaj sekund je bilo dovolj, da je prišlo do tragedije.

Vzgojitelji so takoj pritekli do dečka in poklicali reševalce. Ti so več kot uro obupno poskušali oživljati otroka, a zaman.

Kot poročajo mediji, so na kraj tragedije takoj prispeli starši in sorodniki, ki so v solzah poskušali dojeti strašno novico, ki so jo prejeli tistega jutra.

Starša otroka živita in delata v kraju, prav tako tudi njegova stara starša.

Kraj nesreče so zavarovali policisti, preiskava natančnega poteka dogodkov pa še poteka.