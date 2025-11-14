Hudo počilo na avtocesti: umrlo kar osem ljudi, še več ranjenih (VIDEO)

Po poročanju portala The Times of India, ki se sklicuje na informacije policije, se je na avtocestnem odseku Pune - Bengaluru v Indiji včeraj zgodila huda prometna nesreča, v kateri je življenje izgubilo vsaj osem ljudi, trinajst pa je ranjenih.

Kot je povedal namestnik policijskega komisarja Sambhaji Kadam, je bil neki tovornjak na poti v Mumbai, med vožnjo pa je njegov voznik izgubil kontrolo nad njim in trčil v več vozil. Po besedah Kadama, je skupaj trčil v kar 13 vozil, med drugim v dva tovornjaka in avtomobile.

Ljudje umrli zaradi požara

Po besedah namestnika policijskega komisarja je tovornjak s priklopnikom en avtomobil vlekel nekaj metrov, nato pa se je po trku v drug tovornjak ustavil. Po informacijah komisarja je bil avtomobil zataknjen med obema težkima voziloma, nato pa je po eksploziji zagorel. Pet ljudi v avtomobilu je zaradi požara umrlo.

Po pisanju omenjenega portala so gasilci potrebovali vsaj dve uri, da so ljudi odstranili iz vozil. Dodaja še, da je bil promet na avtocesti proti Mumbaju po nesreči ustavljen.