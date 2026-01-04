  • Delo d.o.o.
TRAGEDIJA V ŠVICI

Identificirali so vse žrtve groznega požara v Crans Montani, število mrtvih je zelo visoko

V ognjenem peklu je življenje izgubilo 40 oseb, 119 je bilo ranjenih, številni med njimi imajo hude opekline.
Ljudje so pred barom prižigali sveče v spomin na mrtve. FOTO: Stephanie Lecocq Reuters
Ljudje so pred barom prižigali sveče v spomin na mrtve. FOTO: Stephanie Lecocq Reuters
STA, M. J.
 4. 1. 2026 | 22:45
Švicarske oblasti so identificirale vseh 40 žrtev požara, ki je izbruhnil v četrtek sredi novoletne zabave v lokalu v švicarskem smučarskem središču Crans Montana. Med žrtvami je veliko mladoletnikov, najmlajša je 14-letna Švicarka, je sporočilo kantonalne policije povzela nemška tiskovna agencija dpa. Po dosedanjih preiskavah naj bi požar v zlasti med mladimi priljubljenem lokalu Le Constellation povzročile iskrice t.i. prskalic, ki so jih, zapičene v steklenicah penine, gostje dvigovali proti stropu. Ogenj naj bi v nekaj sekundah zajel ves strop, ki je bil prekrit s penastim akustičnim panelom.

Identificirana še 16. žrtev strašnega požara! To so pretresljive besede mame 16-letnika: »Naš Arthur je zdaj v raju« (VIDEO)

V ognjenem peklu je življenje izgubilo 40 oseb, 119 je bilo ranjenih, številni med njimi imajo hude opekline. Nekatere ranjene so na zdravljenje prepeljali v tujino, saj Švica nima dovolj zmogljivosti za zdravljenje tolikšnega števila tako zahtevnih poškodovancev. V petek bo v Švici dan žalovanja ter spominska slovesnost. Že danes pa se je v Crans Montani zbrala množica žalujočih, ki so se v tišini sprehodili skozi središče kraja. Pred lokalom ljudje še vedno polagajo cvetje in prižigajo sveče, v bližnji cerkvici, približno 300 metrov od prizorišča požara, pa je potekala tudi maša v spomin na žrtve.

