Igralca iz priljubljene serije našli mrtvega: kolegi in oboževalci v šoku

Kanadski igralec Stewart McLean, ki je širši javnosti postal znan po vlogi v priljubljeni Netflixovi seriji Virgin River, je bil najden mrtev. Okoliščine njegove smrti za zdaj še niso pojasnjene, pristojni organi pa primer obravnavajo kot sumljiv, poroča Večernji list.

Petinštiridesetletnega igralca so nazadnje videli 15. maja v njegovem bivališču v kraju Lions Bay. Njegovo izginotje je bilo prijavljeno 18. maja, ko je policija sprožila preiskavo. Le dan po tem, ko so oblasti sporočile, da primer obravnavajo kot morebitno kaznivo dejanje z elementi nasilja, so na območju Lions Baya našli njegove posmrtne ostanke.

Stewart McLean. FOTO: Facebook

Policisti zbirajo in analizirajo dokaze, pregledujejo posnetke nadzornih kamer ter opravljajo razgovore z morebitnimi pričami, da bi čim natančneje rekonstruirali gibanje igralca in dogodke pred njegovim izginotjem. Uradnih informacij o vzroku smrti za zdaj še ni, prav tako javnosti niso razkriti ključni poudarki preiskave.

Smrt igralca je potrdila tudi njegova igralska agencija Lucas Talent Inc. V čustveni izjavi na družbenih omrežjih je agentka Jodi Caplan poudarila, da je z McLeanom sodelovala več kot desetletje, pri čemer ga je opisala kot predanega profesionalca in izjemno duhovito osebnost. Dodala je, da so se številni predstavniki filmske industrije že oglasili z izrazi sožalja ter poudarili, kako velik pečat je pustil med sodelavci.