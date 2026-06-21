Incident v Poreču! V soboto okoli 3. ure pretepli Slovenca, eden je mladoleten

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Policisti ugotavljajo okoliščine poškodovanja dveh slovenskih državljanov.
Istrska policijska uprava poroča o incidentu v Poreču, v katerega sta vpletena slovenska državljana. Tako je 19-letnika in mladoletnika v soboto okoli 3. ure na Narodnem trgu v Poreču napadlo več neznanih storilcev. Slovenska državljana sta v dogodku utrpela telesne poškodbe.
Policisti izvajajo kriminalistično preiskavo in iščejo storilce.
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