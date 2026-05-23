Ingrid (42) je umrla na svoj rojstni dan, padla je z višine 600 metrov

Ingrid Daniela Vera Figueroa je umrla med praznovanjem svojega 42. rojstnega dne, potem ko je padla z velike višine med poskusom vzpona na enega najbolj aktivnih vulkanov v Čilu. Ingrid Daniela je padla z okoli 600 metrov višine, medtem ko je bila s prijatelji na planinskem pohodu. Tragedija se je zgodila 17. maja okoli 15. ure. Tistega usodnega dne se je Ingrid Daniela odpravila na vzpon na vulkan Llaima, enega največjih in najbolj aktivnih vulkanov v Čilu, ne da bi slutila, da bo umrla prav na svoj rojstni dan.

Pretresljivo sporočilo

Sporočilo, ki ga je objavila pred potjo, je mnoge globoko pretreslo. »Zdaj je 3. ura zjutraj in končujem pakiranje nahrbtnika pred našim vzponom na Llaimo. Upam, da me bo Bog spremljal na ta čudoviti dan, ko dopolnjujem 42 let in sem zelo srečna. Da, malo sem negotova glede tega, kaj bi se lahko zgodilo …« je napisala Ingrid Daniela, preden se je podala v pustolovščino, ki jo je stala življenje.

Potek nesreče

Ingrid Daniela, ki je delala kot ravnateljica šole v mestu Villarrica, je padla z višine približno 600 metrov med fotografiranjem med spuščanjem. Domnevno ji je padel cepin, izgubila je ravnotežje (verjetno zaradi močnega vetra), zdrsnila in padla v prepad. Reševanje so oteževale slabe vremenske razmere, močni vetrovi pa so preprečili, da bi reševalni helikopter dosegel kraj nesreče. Njeno smrt so potrdili še istega večera, vendar njenega trupla zaradi neprestanega slabega vremena niso mogli najti vse do ponedeljka zjutraj okoli 6.30.

V skupni akciji, v kateri so sodelovali policija, gasilci, prostovoljci in predstavniki Nacionalne gozdarske korporacije (Conaf), so njene posmrtne ostanke uspešno našli, poroča ekskluziva.ba.

Preberite še: