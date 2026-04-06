Iskali velikonočna jajca, našli stekleničko, zaradi katere je nastala panika: takoj posredovale interventne službe

Iskanje velikonočnih jajc v jugozahodni Nemčiji je včeraj dobilo skrb vzbujajoč preobrat, ko sta dva moška na vrtu odkrila stekleničko z oznako »Polonij 210«, kar je sprožilo izredno posredovanje, medtem ko so pristojni preučevali potencialno smrtonosno radioaktivno snov.

Okrožni poveljnik gasilcev Andy Dorroch je povedal, da so na kraju dogodka opravili prve meritve, da bi ugotovili prisotnost radioaktivnosti, vendar so bile vse negativne. Dodal je, da dvojica moških ni bila poškodovana.

Posebej nevaren, če ga vdihnemo ali se absorbira skozi odprte rane na koži

V obsežni akciji so sodelovali gasilci in policija v kraju Vaihingen an der Enz, severozahodno od Stuttgarta. Še vedno ni znano, ali steklenička s prostornino 50 mililitrov dejansko vsebuje polonij 210. Gasilci jo bodo zavarovali v skladu z varnostnimi previdnostnimi ukrepi, je dejal poveljnik gasilcev. Po podatkih Zveznega urada za varstvo pred sevanjem (BfS) je kemični element polonij posebej nevaren, če ga vdihnemo ali se absorbira skozi odprte rane na koži.