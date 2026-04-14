Iskanje Aninega trupla, ponujajo denarno nagrado! Morilec potoval skozi Slovenijo

FBI ponuja nagrado v višini 25.000 ameriških dolarjev za informacije, ki bi pripeljale do posmrtnih ostankov Ane Marije Henao Knežević (40), ki je izginila februarja 2024 v Madridu. Osumljenec njene ugrabitve in umora je njen mož, poslovnež David Knežević, ki je medtem storil samomor v zaporu, piše net.hr.

Ana, Kolumbijka, ki je kasneje živela v ZDA, se je preselila v Španijo med ločitvijo. Zadnjič so jo posnele nadzorne kamere, ko je 2. februarja 2024 vstopila v svojo zgradbo v Madridu, od takrat pa za seboj ni pustila nobene sledi.

Preiskovalci verjamejo, da je mož uničil njene posmrtne ostanke med potjo od Madrida do Beograda, ko je potoval skozi Španijo, Francijo, Italijo, Slovenijo in Hrvaško. FBI je objavil fotografije žrtvine ogrlice in dnevnika, ki so ju našli na poti in ne v njenem stanovanju.

Knežević je po vsej verjetnosti najemal temno modri Peugeot 308 z zatemnjenimi stekli, zamenjal registrske tablice in se večkrat vrnil nazaj v Srbijo. Verjetno je med tem nekje na poti tudi odvrgel Anine posmrtne ostanke, sumijo.

Knežević je bil obtožen ugrabitve, umora, družinskega nasilja s smrtjo in umora ameriške državljanke v tujini. Predlani so ga našli nezavestnega v zveznem priporu v Miamiju, kjer je njegov odvetnik potrdil, da je storil samomor.

FBI poziva vse, ki imajo informacije, da se obrnejo na najbližji ameriški konzulat, veleposlaništvo ali spletno stran tips.fbi.gov.