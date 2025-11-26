Iskanje pogrešane Ane se je končalo tragično: v kanalu ob cesti našli dve trupli (FOTO)

Srbija poroča o strašni tragediji. Danes dopoldne so v betonskem prepustu ob cesti Čačak–Požega našli avtomobil, ki je zapeljal s cestišča – v njem pa dve trupli. Kot poroča srbski Blic, gre po neuradnih potrditvah družine za pogrešano 20-letno Ano Radović in njenega prijatelja, ki je vozil audija. Avto, ki so ga opazili mimoidoči in takoj poklicali policijo ter reševalce, je bil močno poškodovan in zagozden v kanalu. Družina je za Blic potrdila, da je prav v tem avtomobilu nazadnje sedela pogrešana študentka. Policija je sicer še včeraj preverjala, ali je izginotje Ane Radović povezano z najdenim vozilom. Odgovora tedaj še niso imeli.

Pokojna Ana. FOTO: Nestali Srbije/zaslonski posnetek

Izginila na poti s fakultete

Ana Radović je izginila 23. novembra, ko se je z Zlatiborja odpravila v Beograd, kjer študira. Zadnji stik z domačimi je imela ob 18.45, ko je poklicala brata. Po besedah očeta Miloša je bil Anin telefon dosegljiv še 13 do 14 ur po tem, nato pa se je izklopil. Od takrat je ni nihče več mogel priklicati. Oče je za Blic dejal, da se mu možnost, da bi dekle doživelo prometno nesrečo, sprva ni zdela verjetna. A srhljiv preobrat na magistrali pri Čačku je zdaj razkril kruto resnico. Preiskava okoliščin tragičnega dogodka še poteka. Policija čaka rezultate vseh postopkov, ki bodo potrdili identiteto žrtev in razjasnili, kaj je avto zapeljalo s ceste v smrt.