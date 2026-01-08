Italija sprožila preiskavo zaradi tragedije v švicarskem baru, kjer je umrlo 40 ljudi

Rimsko državno tožilstvo je po navedbah virov sprožilo preiskavo požara v baru Le Constellation v švicarskem smučarskem letovišču Crans Montana, v katerem je na novoletni zabavi umrlo 40 ljudi, še 116 pa je bilo poškodovanih. V požaru je umrlo šest Italijanov, še 16 pa je bilo poškodovanih. Pristojnost tožilstva v Rimu je preiskati kazniva dejanja v tujini, ki so povezana z italijanskimi državljani. Tožilstvo naj bi v povezavi s požarom v Crans Montani preverilo morebitne obtožbe o povzročitvi smrti iz malomarnosti in o povzročitvi požara.

V milanski bolnišnici sicer zdravijo še 11 Italijanov, ki so bili poškodovani v požaru, pri čemer jih je pet v kritičnem stanju. Švicarski tožilci menijo, da so požar najverjetneje zanetile iskre iz tortnih fontan, ki so bile pritrjene na steklenice penine. Zaradi isker se je na stropu vnela izolacijska pena, požar pa se je nato razširil v zelo kratkem času. Švicarska policija in tožilstvo sta že minuli konec tedna sprožila kazensko preiskavo proti francoskemu paru, ki upravlja z barom. Sumijo ju povzročitve smrti in telesnih poškodb iz malomarnosti ter povzročitve požara iz malomarnosti.

Osumljenca sta v izjavi za medije izrazila pretresenost nad dogodkom.