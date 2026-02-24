  • Delo d.o.o.
V RIMU

Italijanski policisti zaradi velike tatvine preiskujejo sami sebe

Preiskavo je sprožil primanjkljaj v višini 184.000 evrov.
Fotografija je simbolična. FOTO: Remo Casilli/Reuters
Fotografija je simbolična. FOTO: Remo Casilli/Reuters
STA, B. K. P.
 24. 2. 2026 | 14:27
 24. 2. 2026 | 14:31
1:34


Italijanske oblasti v povezavi z vrsto tatvin v znani veleblagovnici Coin na železniški postaji Termini v središču Rima preiskujejo 21 policistov, poročanje časnika La Repubblica povzema italijanska tiskovna agencij Ansa. Skupno se je v preiskavo ujelo 44 ljudi, ki so nakradli za več kot 180.000 evrov izdelkov. Po poročanju omenjenega časnika so med preiskovanimi policisti in policistke, ki so službovali na postaji Termini v italijanski prestolnici, vključno z železniško policijo in karabinjerji.

V preiskavo je zajetih več višjih policistov, med njimi višji častnik železniške policije, dva komisarja, inšpektor in glavni nadzornik. Preiskujejo tudi 12 nižje rangiranih pripadnikov policije, ki delo opravljajo na železniški postaji. Oblasti jih preiskujejo zaradi suma velike tatvine. Preiskavo je sprožil primanjkljaj v višini 184.000 evrov. Ta se je pojavil pri popisu stanja februarja 2024, ki ga je opravil direktor trgovine in se nanaša na predhodno leto.

V središču sheme naj bi bila prodajalka v trgovini, za katero preiskovalci menijo, da je vnaprej izbrane predmete, oblačila, pospravljala v omaro v bližini blagajniškega pulta. Z oblek naj bi odstranjevala varnostne etikete proti kraji in jih pripravljala v vrečke.

ZADNJE NOVICE
16:40
Bulvar  |  Suzy
DOGODKI

Revija Forbes: Najboljša doživetja so v Sloveniji (Suzy)

Pred dnevi je revija Forbes objavila seznam najbolj vročih dogodkov za leto 2026, med katerimi sta kar dva slovenska.
24. 2. 2026 | 16:40
16:15
Šport  |  Športni trači
PREDLOG

Kmalu tudi olimpijsko kepanje? Mnogi si prizadevajo za to

Šport igrajo v 13 državah in bi lahko postal globalen.
24. 2. 2026 | 16:15
16:01
Novice  |  Kronika  |  Doma
POŽAR V MARIBORU

Panika v Mariboru: stanovalci ujeti na gorečem podstrešju, sledilo dramatično reševanje z balkona

Ob takšnih dogodkih pristojni opozarjajo, da so prve minute ključne.
24. 2. 2026 | 16:01
15:45
Lifestyle  |  Astro
SLOVANSKA BOGINJA

Moč boginje Morane: uči nas poguma, spuščanja

Konec ni tema, je prehod.
24. 2. 2026 | 15:45
15:28
Novice  |  Slovenija
VIŠJE POKOJNINE

Zdaj je uradno: vlada bo predlagala izredno uskladitev pokojnin

Po besedah Roberta Goloba imajo zagotovila Zpiza, da so sredstva v pokojninski blagajni za to že zagotovljena.
24. 2. 2026 | 15:28
15:15
Bulvar  |  Zanimivosti
SAM SVOJ MOJSTER

Sam sebi tetoviral čelo - bilo je mučno in boleče

Mojster tetoviranja pravi, da je šlo za enega zahtevnejših posegov, kar jih je izvedel na sebi.
24. 2. 2026 | 15:15

