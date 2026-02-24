Italijanski policisti zaradi velike tatvine preiskujejo sami sebe

Italijanske oblasti v povezavi z vrsto tatvin v znani veleblagovnici Coin na železniški postaji Termini v središču Rima preiskujejo 21 policistov, poročanje časnika La Repubblica povzema italijanska tiskovna agencij Ansa. Skupno se je v preiskavo ujelo 44 ljudi, ki so nakradli za več kot 180.000 evrov izdelkov. Po poročanju omenjenega časnika so med preiskovanimi policisti in policistke, ki so službovali na postaji Termini v italijanski prestolnici, vključno z železniško policijo in karabinjerji.

V preiskavo je zajetih več višjih policistov, med njimi višji častnik železniške policije, dva komisarja, inšpektor in glavni nadzornik. Preiskujejo tudi 12 nižje rangiranih pripadnikov policije, ki delo opravljajo na železniški postaji. Oblasti jih preiskujejo zaradi suma velike tatvine. Preiskavo je sprožil primanjkljaj v višini 184.000 evrov. Ta se je pojavil pri popisu stanja februarja 2024, ki ga je opravil direktor trgovine in se nanaša na predhodno leto.

V središču sheme naj bi bila prodajalka v trgovini, za katero preiskovalci menijo, da je vnaprej izbrane predmete, oblačila, pospravljala v omaro v bližini blagajniškega pulta. Z oblek naj bi odstranjevala varnostne etikete proti kraji in jih pripravljala v vrečke.