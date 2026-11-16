V nedeljo popoldne sta 35-letni zbiratelj iz Vicenze in njegov odvetnik prišla v kraj Pero pri Milanu na dogovorjeno vrnitev ukradenih kart. Pred hotelom, kjer je potekalo srečanje zbirateljev, so odvetnika napadli in mu vzeli torbo z gotovino. Italijanska tiskovna agencija je v ponedeljek poročala, da je policija prijela 17-letnika in dobila nazaj večino denarja.

Zbirko sta izsledila po serijskih številkah

Karte Pokémon, Yu-Gi-Oh! in One Piece so zbiratelju ukradli februarja na območju Vicenze. Za pomoč se je obrnil na odvetnika iz Padove. Zbirko sta po serijskih številkah izsledila na spletu in se prek WhatsAppa dogovorila, da jo bosta dobila nazaj v zameno za 5000 evrov.

Okoli 16. ure naj bi pred hotelom štirje mladeniči obkrožili 53-letnega odvetnika, ga pretepli in mu iztrgali torbo z denarjem. Reševalci so ga odpeljali v bolnišnico San Carlo v Milanu. Po poročanju ANSE je utrpel odrgnine in podplutbe.

Policisti dobili nazaj 4350 evrov

Policisti so 17-letnika prijeli zaradi suma ropa v sostorilstvu in ga odpeljali v milanski zavod za mladoletnike Beccaria. Zaradi istega suma so ovadili še tri mladeniče, stare 18, 19 in 20 let. Od odnesenih 5000 evrov so dobili nazaj 4350 evrov. Zbirko še iščejo.

V kraju Pero so že oktobra ob drugem srečanju zbirateljev iz parkiranega avtomobila ukradli kovček z zbirateljskimi kartami. Policija je pozneje našla sto kart iz tiste zbirke, vrednih približno 95.000 evrov.