SAJ NI RES, PA JE

Ivan po brutalnem napadu oslepel! Napadalec dobil nizko kazen, ena stvar še dodatno razbesnela javnost (FOTO, VIDEO)

Tragični dogodek sega v avgust 2018, ko je v središču Vinkovcev izbruhnil množičen pretep.
Fotografija je simbolična. FOTO: Alexlinch Getty Images

11. 2. 2021, Vukovar: začetek sojenja obtoženim za brutalno pretepanje Ivana Mikuljana v Vinkovcih konec avgusta 2018, zaradi česar je oslepel in postal 100-odstotni invalid. FOTO: Dubravka Petric/Pixsell

Med trajanjem sodnega procesa se je Luka Miškulin nemoteno udeleževal srbskega glasbenega tekmovanja »Zvezde Granda«. FOTO: Zajem Zaslona Youtube

N. P.
 12. 4. 2026 | 08:12
Na občinskem sodišču v hrvaških Vinkovcih se je s ponovljenim sojenjem zaključil postopek proti Luki Miškulinu (27), ki je pred leti brutalno pretepel Ivana Mikuljana. Napadalec je bil obsojen na leto in deset mesecev zaporne kazni zaradi povzročitve hude telesne poškodbe, zaradi katere je žrtev trajno oslepela. Sodnica Ivana Lovrić Vidaček je v sodbo vštela tudi osem mesecev, ki jih je Miškulin že preživel v zaporu po prvi, kasneje razveljavljeni sodbi. Tako mu za zapahi ostaja le še 14 mesecev. Javnost je dodatno vznemirilo dejstvo, da se je Miškulin med trajanjem sodnega procesa nemoteno udeleževal srbskega glasbenega tekmovanja »Zvezde Granda«. V prvotnem postopku v Vukovarju so bili sicer obsojeni še trije vpleteni: Gabrijel Čekić, Danijel Hodak in Domagoj Culej, sicer sin nekdanjega poslanca stranke HDZ. Vsi trije so prejeli pogojne zaporne kazni v trajanju šestih mesecev s preizkusno dobo dveh let.

Tragični dogodek sega v avgust 2018, ko je v središču Vinkovcev izbruhnil množičen pretep. Ivan Mikuljan je po napadu v bolnišnici komaj preživel. Prestal je vrsto zahtevnih operacij, vendar so bile poškodbe tako hude, da je ostal trajno slep. Prva sodba iz februarja 2024, ki je Miškulinu prisodila pet let in štiri mesece zapora, je bila kasneje zaradi procesnih napak razveljavljena, kar je vodilo do tokratne znatno nižje kazni.

Ivan MikuljanLuka MiškulinnapadpreteposlepelkazenobsodbaZvezde Granda
