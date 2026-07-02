Iz hiše groze rešili 16 otrok: »Vse je bilo polno iztrebkov, videti so bili kot divje živali«

Potem ko so zadnja štiri leta preživeli zaprti v samo enem prostoru, je bilo šestnajst otrok rešeno iz razpadajoče hiše na podeželju v ameriški zvezni državi Ohio. Gre za vas Hamden, ki je v enem najrevnejših okrožij v Ohiu in ima manj kot tisoč prebivalcev.

Otroci prihajajo iz iste družine in so stari od leto in pol do 18 let, so navedli predstavniki oblasti. Živeli so v bednih razmerah, obdani s človeškimi iztrebki, med njimi pa so bili dečki in deklice. Nekateri med njimi niso mogli govoriti, 18-letnica z motnjami v razvoju pa ni znala niti izgovoriti svojega imena.

Prizor odvraten, vse polno iztrebkov in bakterij

»Našo živino imamo v boljših razmerah, kot so jih imeli ti otroci,« je dejal šerif okrožja Vinton Ryan Cain. Dodal je, da je bil prizor odvraten in da je bilo vse polno iztrebkov in bakterij.

Otroke so našli med izvajanjem naloga za preiskavo v okviru preiskave, ki ni bila povezana s tem primerom, je povedal generalni tožilec zvezne države Ohio Andy Wilson, je navedel The Guardian.

»Čisto zlo«

Wilson je prizor v hiši opisal kot »čisto zlo« in dodal, da niso vedeli, da bo tam 16 otrok. »To ni nekaj, česar smo vajeni v ZDA,« je dejal Wilson ter pristavil, da se še skoraj 24 ur pozneje ne more znebiti tistega vonja.

Sedem otrok so prepeljali v bolnišnice v Columbusu, dva pa so s helikopterjem prepeljali v travmatološka središča najvišje ravni. Eden od otrok je bil v torek v kritičnem stanju in ga je bilo treba intubirati.

»Videti so bili skoraj kot divje živali,« je dejal Wilson.

Gary Siders mlajši, Gary Siders starejši, Christina Siders in Elizabeth Siders so se v sredo pojavili na sodišču, kjer je sodnik v njihovem imenu zabeležil izjavo, da se ne čutijo krive, za vsakega od njih pa je bila varščina določena pri 300.000 dolarjih.

»Bili so precej spretni pri skrivanju teh otrok pred javnostjo in pred očmi preiskovalcev,« je še dejal Wilson. Dodal je, da se je zdelo, da nihče zunaj družine ni vedel za obstoj teh otrok. »Pravica bo za te otroke zadoščena,« je sklenil Wilson.