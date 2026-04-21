NARKOKARTEL

Iz Slovenije vodil mamilarsko mrežo: prijeli naslednika bosanskega kralja kokaina

Prijeli domnevnega naslednika bosanskega šefa narkokartela. Posle je vodil iz Slovenije.
30-letni preprodajalec drog je bil na begu vse od leta 2022. FOTO: Landespolizeidirektion Steiermark
N. Č.
 21. 4. 2026 | 09:36
 21. 4. 2026 | 10:21
Graški preiskovalci so v akciji z imenom Haribo prijeli enega največjih preprodajalcev mamil v tem delu Avstrije, ki je operacije tihotapljenja domnevno vodil iz Slovenije, poročajo tuji mediji. Kot je sporočila avstrijska policija, gre za 30-letnika iz Gradca, ki je bil od leta 2022 na begu. Šele pred kratkim so ga izsledili v Sloveniji in ga prijeli tik pred novim poskusom pobega.

Osumljenec naj bi prek svojih preprodajalcev na Štajerskem distribuiral več kot 170 kilogramov mamil, predvsem heroina in kokaina. Ulična vrednost zaseženih narkotikov naj bi znašala približno 4,3 milijona evrov.

Po navedbah preiskovalcev naj bi veljal za naslednika narkobosa iz Bosne in Hercegovine, ki je bil lani obsojen na 20 let zapora. Policija je na novinarski konferenci pojasnila, kako ji je uspelo razbiti to veliko mamilarsko verigo.

Leta 2022 so namreč v Gradcu odkrili obsežno mrežo trgovine z mamili, ki je delovala iz penthousa, v katero naj bi bil vpleten tudi zdaj prijeti 30-letnik. Takrat je pobegnil na Hrvaško, kjer je spoznal državljana Bosne in Hercegovine, ki naj bi bil vpleten v posle z mamili v milijonskih zneskih.

Prek več kot 40-letnega državljana BiH naj bi dobil dostop do velikih pošiljk droge, ki jo je nato razpečeval svojim dilerjem. Leta 2024 so bosanskega narkobosa aretirali in obsodili na 20 let zapora. Njegov domnevni naslednik pa je ostal na begu in še naprej uporabljal razvejano mrežo državljana BiH.

Sprva je dve leti preživel na Hrvaškem, nato pa se je preselil v Slovenijo. Povsod naj bi uporabljal ponarejene dokumente, kar mu je omogočilo, da je tako dolgo ostal na prostosti.

Domnevno je živel v hiši v bližini Ljubljane

Preiskovalcem je uspelo dokazati, da je pretihotapil približno 170 kilogramov narkotikov, vendar naj bi bilo po ugotovitvah preiskave to verjetno le vrh ledene gore. Ukvarjal naj bi se predvsem s »trdimi drogami«: med 170 kilogrami naj bi bilo 16,5 kilograma heroina, 20,5 kilograma kokaina, 47 kilogramov amfetamina in 2,3 kilograma kristalnega metamfetamina.

Kralj kokaina iz BiH

Kar zadeva državljana BiH, ta ostaja v zaporu. Avstrijski mediji so že prej poročali o tem narkobosu iz Bosne in Hercegovine, za katerega naj bi veljalo, da je bil kralj kokaina, svojo trgovino pa naj bi vodil kar iz zapora v Celovcu.

Čeprav je ta več kot 40-letni državljan BiH med sojenjem trdil, da s tem nima popolnoma nič, so ljudje, ki so delali zanj in so jih aretirali, priznali vse, tudi to, za koga so delali. Zapornik naj bi stal na čelu narkoklana, dejavnega po vsej Avstriji, osrednje vozlišče, kamor se je stekala pretihotapljena droga, pa naj bi bil penthouse v Gradcu.

Po navedbah preiskave naj bi bil samo pretihotapljeni kokain vreden 1,2 milijona evrov, medtem ko naj bi ulična vrednost preostale droge dosegala več milijonov evrov. Med sojenjem je bilo sicer slišati, da je nekoč živel v Ameriki, kjer je delal fasade. Pred nekaj leti pa so ga deportirali, ker so ugotovili, da se ukvarja s tihotapljenjem narkotikov.

V Avstriji je živel od leta 2014 in bil v minulih letih večkrat obsojen. Iz zapora v Celovcu naj bi vodil narkoklan, med sojenjem pa je bilo slišati tudi, da naj bi v zaporu uporabljal narkotike. Priznal je, da je zasvojen. Zanimivo je, da je bil nekaj časa na begu, aretirali pa so ga po prometnem prekršku v Zagrebu ter nato izročili Avstriji.

drogetihotapljenjepreprodaja drogGradecHaribo
Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

