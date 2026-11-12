Iz zakopane pasje kletke rešili dojenčka

V ameriški zvezni državi Južna Karolina so 11-mesečnega dojenčka rešili iz pasje kletke, ki je bila plitvo zakopana v gozdu. Otroka, ki je bil po ocenah v zemlji zakopan 24 ur, so takoj odpeljali v bolnišnico, tožilstvo pa je sprožilo preiskavo zoper njegovega očeta, 25-letnega Michaela Comerja.

Policijska slika očeta Michaela Comerja

Dojenček Koah je bil po navedbah lokalnih oblasti v ponedeljek zjutraj pri babici, ko je prišel njegov oče. Babica je za kratek čas zapustila hišo, na poti pa je bila že druga oseba, ki naj bi skrbela za otroka. Ko je ta prispela v hišo, dojenčka in njegovega očeta ni bilo nikjer. Policija v okrožju Lexington je očeta še isti večer aretirala zaradi vloma, dojenčka pa niso našli. »Seveda Comer takrat ni povedal prav dosti o tem, kje je dojenček,« je razložil šerif Jay Koon.

Zaradi pogrešanega otroka je stekla obsežna iskalna akcija, v kateri je sodelovalo skoraj 100 pripadnikov reševalnih služb. Med iskanjem v bližini hiše Comerjevega očeta so v torek popoldne v borovem gozdu opazili sveže razkopano zemljo. »Ko so preverili teren, ga razkrili in začeli kopati, so zaslišali jok malega Koaha,« je dejal šerif. »Lahko si predstavljate – začela se je tekma s časom; vsi so hiteli s kopanjem, da bi ga čim prej rešili.«

24 UR JE DEČEK preživel zakopan v kletki.

Šerif je dodal, da je otroka verjetno rešilo, ker je bil zavit v brisačo in položen v pasjo kletko, tako da je brisača ustvarila nekakšen zračni žep, ki je dojenčku pomagal preživeti. Na torkovi novinarski konferenci je šerif Koon povedal, da je dojenček v bolnišnični oskrbi: »Upajmo, da bo popolnoma okreval.«