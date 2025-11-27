Izdajal se je za pokojno mater in prejemal pokojnino, ne boste verjeli, kaj so policisti našli pri njem doma

Kratki, ženstveno postriženi lasje, malo ličil, bluza z vzorcem iz 70. let, niz biserov in starinski uhani – na prvi pogled povsem običajna starejša ženska. Toda uradnikom matičnega urada v mestecu Borgo Virgilio blizu Mantove se nekaj ni zdelo prav. Pod ličili je bila vidna bolj moška polt in »dama« ni bila videti kot 85-letnica. Prav te podrobnosti so vzbudile sum, ko se je oseba predstavila kot Graziella Dall'Oglio in prosila za podaljšanje osebne izkaznice. Zaposlena je takoj obvestila svoje nadrejene, ti pa so nato obvestili župana in lokalno policijo. Začelo se je notranje preverjanje, v katerem so primerjali fotografijo, posneto pred dvema tednoma v občinski stavbi, s fotografijo s stare, pretečene osebne izkaznice. In res, čeprav je obstajala podobnost, je postalo jasno, da ne gre za Graziello Dall'Oglio, gospodinjo in vdovo zdravnika, ki je umrl pred nekaj leti.

Moškega naj bi preiskovali zaradi goljufije in lažnega predstavljanja v javnosti.

Preiskava je razkrila neverjetno goljufijo: »ženska« je bila pravzaprav njen sin, 56-letni brezposelni zdravstveni tehnik, ki se je preoblekel v svojo mater, skoraj v slogu gospe Doubtfire, lik, ki jo je v filmu Očka v krilu nepozabno upodobil Robin Williams. »Bila je zelo podobna ženski na fotografiji na osebnem dokumentu. Vendar je bilo nekaj, kar zaposlene ni prepričalo, na primer lasje na vratu, močna ličila in zdelo se je, kot da izpod ličil kukajo sledi kocin na bradi,« je dejal župan Francesco Aporti. »Analizirali smo posnetke nadzorne kamere in videli žensko, ki se je pripeljala z avtomobilom. Oglasil se nam je alarm: ženska vendar nima vozniškega dovoljenja ...«

Zgodba vse preveč spominja na zaplet iz filma Očka v krilu (Mrs. Doubtfire). FOTO: Tvspored-service

In razlog za preobleko? Graziella je umrla, verjetno pred nekaj leti, njen sin pa je ves ta čas prejemal njeno pokojnino in druge dohodke, pri čemer se je izdajal zanjo, piše Corriere della Sera. Znesek njene pokojnine je bil precejšen – skupaj okoli 53.000 evrov na leto, zaradi kombinacije družinske zdravstvene pokojnine in dohodka od družinskih nepremičnin, hiš in zemljišč. Njen sin je vsako leto vložil davčno napoved, podpisan kot Graziella Dall'Oglio. Uradnica matičnega urada ga je poklicala nazaj v urad, češ da mora izpolniti papirje, a ga je tam pričakala policija. Moški je vse priznal. Ko so opravili preiskavo njegovega doma, so v eni od sob našli mumificirano truplo njegove matere.