Izkopal trupla deklic in jih spremenil v »punčke«: »Odnesel sem jih domov in jih ogrel« (VIDEO)

Rus Anatolij Moskvin (59) je leta živel s trupli deklet, jih oblačil v nogavice, oblačila in škornje ter na njih nanašal šminko in ličila. Trupla je hranil na policah in kavčih. Moskvin, nekdanji prevajalec vojaške obveščevalne službe, je rojstne dneve svojih »punčk« praznoval z grozljivimi rituali v svoji spalnici, je o pošasti iz Rusije navedel Daily Mail.

Ropar, ki je s pokopališča ukradel posmrtne ostanke deklic in iz njihovih mumificiranih trupel naredil lutke, bi lahko bil prihodnji mesec izpuščen iz pripora.

Sodišča so večkrat zavrnila njegovo izpustitev, vendar po poročanju medija Shot psihiatri zdaj priporočajo, da bi ga izpustili in dali v oskrbo družine.

Moskvina so aretirali leta 2011 in priznal je 44 primerov oskrunitve grobov deklic, starih od tri do dvanajst let. Starši pokojnih otrok, katerih grobove je odprl in oropal, že leta zahtevajo, da ostane v zaporu, saj se bojijo, da bi se lahko vrnil k svoji bolni obsedenosti. Njegova mati Elvira (86) je povedala, da je punčke videla, vendar ni vedela, da gre za otroška trupla. »Mislili smo, da je to njegov hobi – izdelovanje velikih punčk – in v tem nismo videli nič slabega.«

Moskvin se družinam žrtev ni nikoli opravičil

Ena od njegovih žrtev je bila 10-letna Olga Chardimova, katere truplo je izkopal in spremenil v mumificirano lutko z glasbeno skrinjico v prsih. Njena mati, 53-letna Natalija, je prazen grob obiskovala leta, ne da bi vedela, da je Moskvin ukradel posmrtne ostanke njene hčerke.

»Bojim se, da se bo vrnil k starim navadam. Ne zaupam mu, da si bo opomogel. Je fanatik. Ne bi mogla ponovno iti skozi izkop in ponovni pokop,« je dejala Natalija. Staršem je tako rekel: »Svoji deklici ste pustili na mrazu – jaz sem ju odpeljal domov in ju pogrel.« Dodal je, da verjame, da »pokop konča starševske pravice« nad otroki.