  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
MORBIDNO DO KONCA

Izkopal trupla deklic in jih spremenil v »punčke«: »Odnesel sem jih domov in jih ogrel« (VIDEO)

Ropar, ki je s pokopališča ukradel posmrtne ostanke deklic in iz njihovih mumificiranih trupel naredil lutke, bi lahko bil prihodnji mesec izpuščen iz pripora.
Ropar, ki je s pokopališča ukradel posmrtne ostanke 29 deklic in iz njihovih mumificiranih trupel naredil lutke, bi lahko bil prihodnji mesec izpuščen iz pripora. FOTO: Zaslonski Posnetek Youtube
Ropar, ki je s pokopališča ukradel posmrtne ostanke 29 deklic in iz njihovih mumificiranih trupel naredil lutke, bi lahko bil prihodnji mesec izpuščen iz pripora. FOTO: Zaslonski Posnetek Youtube
M. U.
 15. 10. 2025 | 17:09
 15. 10. 2025 | 17:09
2:23
A+A-

Rus Anatolij Moskvin (59) je leta živel s trupli deklet, jih oblačil v nogavice, oblačila in škornje ter na njih nanašal šminko in ličila. Trupla je hranil na policah in kavčih. Moskvin, nekdanji prevajalec vojaške obveščevalne službe, je rojstne dneve svojih »punčk« praznoval z grozljivimi rituali v svoji spalnici, je o pošasti iz Rusije navedel Daily Mail.

Ropar, ki je s pokopališča ukradel posmrtne ostanke deklic in iz njihovih mumificiranih trupel naredil lutke, bi lahko bil prihodnji mesec izpuščen iz pripora.

Sodišča so večkrat zavrnila njegovo izpustitev, vendar po poročanju  medija Shot psihiatri zdaj priporočajo, da bi ga izpustili in dali v oskrbo družine. 

Moskvina so aretirali leta 2011 in priznal je 44 primerov oskrunitve grobov deklic, starih od tri do dvanajst let. Starši pokojnih otrok, katerih grobove je odprl in oropal, že leta zahtevajo, da ostane v zaporu, saj se bojijo, da bi se lahko vrnil k svoji bolni obsedenosti. Njegova mati Elvira (86) je povedala, da je punčke videla, vendar ni vedela, da gre za otroška trupla. »Mislili smo, da je to njegov hobi – izdelovanje velikih punčk – in v tem nismo videli nič slabega.«

Moskvin se družinam žrtev ni nikoli opravičil

Ena od njegovih žrtev je bila 10-letna Olga Chardimova, katere truplo je izkopal in spremenil v mumificirano lutko z glasbeno skrinjico v prsih. Njena mati, 53-letna Natalija, je prazen grob obiskovala leta, ne da bi vedela, da je Moskvin ukradel posmrtne ostanke njene hčerke.

»Bojim se, da se bo vrnil k starim navadam. Ne zaupam mu, da si bo opomogel. Je fanatik. Ne bi mogla ponovno iti skozi izkop in ponovni pokop,« je dejala Natalija. Staršem je tako rekel: »Svoji deklici ste pustili na mrazu – jaz sem ju odpeljal domov in ju pogrel.« Dodal je, da verjame, da »pokop konča starševske pravice« nad otroki.

 

Več iz teme

otrocisojenjedružina
ZADNJE NOVICE
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
DOLENJSKA

V Mirni peči spet oglarijo: Mulc je tlel, ne pa gorel

Po 35 letih so v občini pripravili prvo kopo, nastala je na pobudo mladih z Malega Kala.
15. 10. 2025 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Stil
PO LOČITVI

To so štiri stvari, ki so ločenim najpogosteje v sramoto

Tudi kadar ločitev prinese olajšanje, se zaradi nje pogosto pojavijo občutki sramu.
15. 10. 2025 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Ko vstopiš, te očara pogled na morje: takšen je novi biser pri Piranu

Zasnova počitniškega stanovanja v Piranu je prilagodljiva, da ustreza tako potrebam lastnikov kot najemnikov. Pod njo so se podpisali arhitekti biroja Celovito.
Julijana Bavčar15. 10. 2025 | 18:00
17:58
Bulvar  |  Domači trači
NEPRIČAKOVANO

Slovenskega režiserja obiskal nepridiprav, kar je pustil za seboj, ga je osupnilo

Jan Cvitkovič je ostal brez lovskega noža, a je tatič upošteval starodavno vražo.
15. 10. 2025 | 17:58
17:57
Novice  |  Slovenija
PODALJŠANJE VELJAVNOSTI VINJET

Ste videli, kako se šef NSi dela norca iz vlade? »Je šefa DARS-a kdo vprašal, po kakšni ceni bodo naslednje leto vinjete?«

To so opozicijski odzivi na vladni predlog štirimesečnega podaljšanja veljavnosti letnih vinjet.
15. 10. 2025 | 17:57
17:42
Razno
POZIV JAVNOSTI

Nujno obvestilo! Kje je Emina (41) iz Radovljice? Nazadnje so jo videli v torek

Prosijo, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.
15. 10. 2025 | 17:42

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
LASERSKA TERAPIJA

Z znanostjo do popolne gladkosti: varno in dolgotrajno odstranjevanje dlačic

Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
15. 10. 2025 | 12:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Golf komolec: kako preprečiti in zdraviti bolečine v komolcu

Kaj povzroča golf komolec, kako ga prepoznamo in katere metode zdravljenja vodijo do hitrega in učinkovitega okrevanja?
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 09:39
Promo
Razno
VLAGANJE

Kaj je bolje - varčevanje ali investiranje?

Inflacija je realnost – v zadnjem desetletju je zmanjšala kupno moč za več kot 30 %. Kako zaščititi svoje prihranke?
10. 10. 2025 | 11:56
Promo
Lifestyle  |  Izlet
MARIBOR

Štajerska uvaja zanimivo novost

Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
9. 10. 2025 | 09:37
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Golf komolec: kako preprečiti in zdraviti bolečine v komolcu

Kaj povzroča golf komolec, kako ga prepoznamo in katere metode zdravljenja vodijo do hitrega in učinkovitega okrevanja?
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 09:39
PromoPhoto
Razno
VLAGANJE

Kaj je bolje - varčevanje ali investiranje?

Inflacija je realnost – v zadnjem desetletju je zmanjšala kupno moč za več kot 30 %. Kako zaščititi svoje prihranke?
10. 10. 2025 | 11:56
Promo
Lifestyle  |  Izlet
MARIBOR

Štajerska uvaja zanimivo novost

Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
9. 10. 2025 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Evropa doživlja pomembno preobrazbo. Kaj to pomeni?

Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:31
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
RABA ENERGIJE

Vse pod isto streho: energija, ki diha, greje in ustvarja prihranke

Vsaka odločitev šteje. Če želimo bivati energetsko varčno in trajnostno, začnemo s prvimi koraki – izbiro pravih rešitev in učinkovito rabo energije.
14. 10. 2025 | 10:55
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKI KRIMINAL

Slovenci razkrinkali hekerja v ZDA: preiskava, ki je razkrila globalne sledi (video)

Na letalu, ki je tokrat poletelo v ZDA, je poleg turistov, poslovnežev in diplomatov sedel Slovenec s posebno nalogo. Ameriški organi pregona so ga povabili na pričanje, saj je imel v rokah ključne podatke o hekerskem napadu, izvedenem prek računalnika v Sloveniji, ki je ciljal na ameriške vladne strežnike.
13. 10. 2025 | 09:02
Promo
Razno
Dogodek

MimoFest – nepozaben dogodek v trgovini Mimovrste=)

V soboto, 18. oktobra, bo v mimovrste=) trgovini Ljubljana - BTC pravi praznik zabave, nakupov in presenečenj – MimoFest!
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:55
Promo
Novice  |  Slovenija
Nagrada

Neverjetno! Razdelili bodo za 5000 evrov nagrad!

Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
Promo Slovenske novice9. 10. 2025 | 09:46
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
IMPLANTOLOGIJA

Si predstavljate, da bi morali 20-krat na leto k zobozdravniku?

Napredne implantološke tehnike in DENTAL SPA protokol prinašajo brezskrbno izkušnjo. Tudi tam, kjer je bilo včasih nemogoče.
14. 10. 2025 | 08:41
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

Kaj lahko pričakujemo v soboto v središču Ljubljane?

Gibanje, ki ga otroci vzljubijo danes, jih bo spremljalo vse življenje.
15. 10. 2025 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Novo orodje, ki podjetnikom odpira vrata do uspeha in dobička

Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 15:51
Promo
Novice  |  Slovenija
Potniški promet

Slovenske železnice prejemnice prestižnega priznanja Brunel Awards

Prenovljene uniforme Slovenskih železnic so osvojile evropsko priznanje in najvišjo možno oceno potnikov za urejenost na delovnem mestu.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:16
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Slovenija pred največjo energetsko naložbo stoletja

Slovenija ima vse pogoje, da postane energetsko neodvisna in zelena: znanje, izkušnje, tehnologijo in ljudi, ki so pripravljeni sodelovati. To je temelj samozavestne prihodnosti, v kateri bo energija ostala zanesljiva in hkrati prijazna do okolja.
14. 10. 2025 | 09:46
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
EUROSKILLS

Slovenska ekipa med najboljšimi v Evropi (video)

Mladi dokazujejo, da je poklicna odličnost prihodnost Evrope. Slovenci so se s tekmovanja EuroSkills 2025 na Danskem vrnili z bronom in štirimi medaljami odličnosti.
15. 10. 2025 | 08:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Sovoznik

»Telefoni so posledica, ne vzrok« (podkast)

Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
Gregor Knafelc3. 10. 2025 | 09:28
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNO

Končno tudi pri nas: prvi model kitajske znamke Leapmotor

T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
9. 10. 2025 | 11:53
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

Tisočletne vode ne čakajo – je spodnja Sava pripravljena?

Podnebne spremembe prinašajo vse bolj skrajne vremenske pojave – od suš do silovitih nalivov. Poplave, ki so nekoč veljale za izjemne dogodke, postajajo vse pogostejše, zlasti v nižinskih območjih ob večjih rekah.
14. 10. 2025 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
Energetika

Se bomo kmalu ogrevali z vodikom?

Generalni direktor Plinovodov Marjan Eberlinc je spregovoril o vlogi zemeljskega plina, razogljičenju in razvoju vodikove infrastrukture v Sloveniji.
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 15:38
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
STIL

Ura, ki presega čas: ko modni trendi srečajo umetnost

Zakaj je ura postala najlepši izraz ženskega sloga in samozavesti.
Promo Onaplus15. 10. 2025 | 10:24
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Pohodništvo

Pohodni čevlji, ki so navdušili tudi športno plezalko Janjo Garnbret

Veter, dež, blato ali skalnata pot. Če imamo obute prave čevlje, smo lahko kos marsikateri pohodniški preizkušnji. In na te prisega tudi najboljša športna plezalka na svetu, Janja Garnbret.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:10
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki