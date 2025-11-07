Izredno stanje pri naših sosedih, strelec je še vedno na begu (FOTO)

Na Dunaju je v četrtek zvečer odjeknilo streljanje ter pretreslo mirno sosesko v okrožju Ottakring. Po poročanju Kronen Zeitunga je napadalec v turški restavraciji sprožil več strelov proti dvema moškima čečenskega rodu. Eden od njiju je bil hudo ranjen, drugi pa je zaradi strelne rane v trebuh umrl na kraju dogodka.

Avstrijska policija je po krvavem napadu sprožila obsežno iskalno akcijo, ki še vedno poteka v več dunajskih okrožjih. V begu sta po njihovih navedbah osumljenec in še ena oseba, ki naj bi bila povezana z napadom.

Po pričevanjih očividcev bi bil lahko napadalec srbski državljan, medtem ko preiskovalci menijo, da gre verjetno za avstrijskega državljana z migrantskim ozadjem.

Dogodek naj bi se začel kot prepir, a je hitro prerasel v nasilje. Eden od vpletenih je izvlekel pištolo in v nasprotnika izstrelil več nabojev. Motiv napada za zdaj ostaja neznan, primer pa preiskuje kriminalistična policija.