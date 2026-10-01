Izročena domovini: to je Ana Pečaver Lesić, sokriva za najbolj odmeven umor v zgodovini države

Združene države Amerike so Hrvaški po več kot dveh desetletjih izročile 51-letno Ano Pečaver Lesić, poroča reški portal Burin. Na Hrvaškem je bila v odsotnosti obsojena zaradi sodelovanja pri naročenem umoru premožnega povratnika s Švedske Ljubomirja Novaka, ki so ga decembra 1995 ustrelili na obalni cesti med Crikvenico in Selci. Pečaver Lesićeva je v ZDA živela več kot dvajset let, hrvaški organi pa so poznali celo njen točen naslov. Zakaj so ameriške oblasti po večletnih zavrnitvah nenadoma spremenile odločitev in odobrile izročitev, za zdaj ni znano.

Zločin je bil razkrit šele leta 2002 s pomočjo tajnega policijskega sodelavca, ko se je izkazalo, da je v ozadju delovala petčlanska mreža. Usodnega večera je Novak tekel s svojo ženo Snježano, ko ga je iz zasede s šibrovko ustrelil plačani morilec Damir Perasz. Žena je v pripravi umora aktivno sodelovala. Na prvem sojenju so Snježano Novak in Krešimira Luketića obsodili na 15 let zapora, izvajalca Perasza pa na 20 let.

Ključni preobrat se je zgodil zadnji dan prvega sojenja, ko je Luketić razkril še dve osebi. Po njegovih besedah ga je Ana Pečaver sprva sama poskušala nagovoriti k umoru. Ko je to zavrnil, je od njega zahtevala, naj najde nekoga drugega, s čimer se je v načrt vključil Perasz. Kot glavnega organizatorja, ki je osmislil zločin in določil lokacijo zasede, je Luketić označil njenega očeta Marija Pečaverja. Oče in hči sta po umoru pobegnila v tujino, hrvaško pravosodje pa ju je obsodilo v odsotnosti.

Marija Pečaverja so po mednarodni tiralici prijeli leta 2023, ko so ga pod lažnim imenom Slavijo Skočić prijeli na letališču v Panami. Po izročitvi Hrvaški je zahteval ponovitev postopka, vendar ga je Županijsko sodišče na Reki junija 2025 znova obsodilo na 15 let zapora, saj se ključna dejstva niso spremenila.

Po prihodu na Hrvaško bo Ana Pečaver Lesić po izvedbi postopkov najverjetneje napotena na prestajanje dosojene kazni. Ker so ji sodili v odsotnosti, se pričakuje, da bo po vzoru očeta zahtevala obnovitev postopka in novo sojenje, saj že vsa leta odločno zatrjuje: »Nisem kriva.«