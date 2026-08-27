Izvedeli smo, kdo stoji za »vojaškim čolnom« na Brionih. Zgodba je nenavadna (VIDEO)

Zgodba o hitrem čolnu M46, ki so ga v sredo ustavili na Brionih, je precej bolj zapletena, kot se je sprva zdelo. Zaradi njegovega videza in opreme ga je mogoče zlahka zamenjati za vojaško plovilo, vendar konkretni čoln ni nikoli pripadal hrvaški vojski ali policiji. Za plovilom stojijo zasebna podjetja, povezana z nekdanjimi visokimi častniki hrvaške vojske, model M46 pa se je skozi leta pojavljal tudi pri projektih, povezanih s hrvaškimi varnostnimi strukturami. Čoln je v času incidenta upravljal slovenski podjetnik in nekdanji odvetnik Kristijan Gnilšak, ki je bil leta 2019 v Sloveniji pravnomočno obsojen na dve leti in pol zapora zaradi gospodarskega kriminala. Sodišče mu je naložilo tudi vračilo 350.000 evrov protipravno pridobljene premoženjske koristi.

Hrvaška policija je medtem sporočila, da zaradi medijskih navedb o morebitnem lažnem predstavljanju z namenom brezplačne uporabe priveza izvaja kriminalistično preiskavo. Ob tem poudarja, da se Gnilšak med policijskim postopkom ni lažno predstavil in policistom ni posredoval neresničnih informacij glede uporabe priveza. Hrvaška policija je zavrnila tudi navedbe o resnem varnostnem incidentu. Kot so pojasnili, v trenutku, ko so plovilo opazili v pristanišču na Brionih, tam ni bilo nobene varovane osebe.

Kdo v resnici stoji za čolnom M46?

Toda zgodba o tem plovilu je po ugotovitvah Indexa precej globlja od nenavadnega incidenta. Čoln M46 sta razvili zasebni podjetji Olimp Nautika in Olimp Defense Group, ki sta povezani z nekdanjimi visokimi častniki hrvaške vojske. Eden od lastnikov podjetja Olimp Defense Group je Mladen Miljanić, upokojeni major hrvaške vojske in nekdanji poveljnik vojašnice Kovčanje na Malem Lošinju. Že leta 2016, dve leti pred upokojitvijo, je bil v medijih predstavljen tudi kot eden od avtorjev projekta M46 – hitrega plovila, razvitega med drugim za vojaške in policijske namene.

Podjetje na mednarodnem trgu predstavlja tudi upokojeni generalpodpolkovnik hrvaške vojske Mate Pađen. Januarja letos je bil na sejmu vojaške opreme DIMDEX v Dohi uradno predstavljen kot višji svetovalec Olimp Defense Groupa za razvoj poslovanja. Na sejmu je predstavljal njihova hitra vojaška plovila. Na istem sejmu je bila tudi uradna delegacija hrvaškega ministrstva za obrambo in hrvaških oboroženih sil. V njej so bili obrambni minister Ivan Anušić, direktor Glavnega štaba hrvaških oboroženih sil generalmajor Denis Tretinjak ter delegacija hrvaške vojne mornarice, ki jo je vodil njen poveljnik, kontraadmiral Damir Dojkić. Hrvaško ministrstvo za obrambo oziroma MORH je Olimp Defense Group pri tem izrecno predstavilo kot eno od hrvaških podjetij obrambne industrije, ki so sodelovala na sejmu.

Gliser M46 FOTO: YouTube, zaslonski posnetek

Prav videz M46 je tisto, kar je v sredo na Brionih zmedlo celo pristojne službe. Plovilo je namreč videti kot vojaški čoln, saj je bilo zasnovano prav za vojaške in posebne namene. Toda konkretni čoln M46, ki so ga ustavili na Brionih, nikoli ni bil v lasti hrvaške vojske ali policije. Po ugotovitvah Indexa naj bi šlo za prototip, ki je po testiranju na Brodarskem inštitutu leta 2012 postal stoodstotna last zasebnega podjetja Olimp Nautika.

Dve podjetji s podobnim imenom

V zgodbi se pojavljata dve podjetji s podobnim imenom: Olimp Nautika in Olimp Defense Group. Olimp Nautika je starejše podjetje iz Galižane v širši okolici Pulja. V dokumentih iz leta 2012 se pojavlja kot partner Brodarskega inštituta pri projektu M46 in kot lastnik takratnega plovila. Kristijan Gnilšak je še danes eden od članov tega podjetja. Po podatkih hrvaške finančne agencije Fina je imela Olimp Nautika leta 2025 enega zaposlenega, 148.718 evrov prihodkov in 61.949 evrov dobička.

Olimp Defense Group je druga pravna oseba. Njena današnja lastnika sta Mladen Miljanić in podjetje Fratim Solutions. Direktor je Lovre Miljanić, prokurist pa Tim Seršen. Podjetje je imelo leta 2025 nič zaposlenih, 21.428 evrov prihodkov in približno 28.600 evrov izgube. V javno dostopnih gradivih Olimp Defense Group danes M46 predstavlja kot svoj izdelek. Index za zdaj ni uspel najti dokumenta, iz katerega bi bilo razvidno, kdaj in na kakšen način so pravice do projekta, proizvodnje oziroma blagovne znamke M46 prešle z enega podjetja na drugega. Olimp Defense Group na svoji spletni strani M46 izrecno označuje za »vojaško platformo nove generacije«. Po navedbah podjetja lahko doseže hitrost več kot 70 vozlov, njegova konstrukcija je ojačana s kevlarjem, pripravljeno pa ima tudi mesto za ročno ali daljinsko upravljano orožje kalibra do 12,7 milimetra. Trup, paluba in krmilna konzola so standardno v vojaško sivi barvi. Takšen M46 lahko torej na morju dejansko daje vtis pravega vojaškega plovila.

Gnilšak in posel s hrvaškim notranjim ministrstvom

Posebej zanimiva je vloga Kristijana Gnilšaka. V preteklosti je bil prokurist podjetja Olimp Nautika, tudi v času razpisa hrvaškega ministrstva za notranje zadeve (MUP) za nov policijski patruljni čoln, namenjen nadzoru državne meje na morju. Vrednost razpisa je bila ocenjena na 5,38 milijona evrov, Olimp Nautika pa je pri projektu nastopala kot podizvajalec. Gnilšaku je bila prokura preklicana le štiri dni po tem, ko je MUP zahteval dokumentacijo, potrebno za preverjanje njegove kazenske evidence kot tujega državljana.

Hrvaško ministrstvo za notranje zadeve je novembra 2025 posel, vreden 5,31 milijona evrov z DDV, oddalo podjetju MG Mehanika iz Prigorja Brdovečkega. To podjetje je Olimp Nautiko najelo kot podizvajalca. MG Mehanika je sicer predvsem znana po proizvodnji in servisiranju vzmeti za tovorna vozila, vendar se že najmanj 15 let ukvarja tudi z ladjedelništvom. V preteklosti je za hrvaško policijo že izdelovala patruljne čolne. Po pritožbi ladjedelnice Iskra je bila odločitev o izbiri podjetja MG Mehanika razveljavljena. Med drugim zato, ker se je med pojasnjevanjem ponudbe naknadno spremenila ponujena oprema, kar je pomenilo nedovoljeno spremembo ponudbe. Celoten postopek je bil nato razveljavljen, MUP pa je avgusta letos objavil nov razpis.

Štirje M46 za hrvaško Obalno stražo

Olimp Nautika ima tudi zgodovino poslovanja z državo – in to prav z modelom M46. Hrvaško ministrstvo za obrambo navaja, da so v ladjedelnici Olimp Nautike v Pulju izdelali štiri večje gumijaste čolne VHB M46/Modrulj za hrvaško Obalno stražo. Prvi trije so bili dobavljeni v letih 2020 in 2021, četrti pa leta 2022. Uporabljajo jih za zaščito hrvaških pravic in interesov na morju, iskanje in reševanje ter nadzor ribolova.

Prav zato se okoli projekta, ki se javno predstavlja kot del hrvaške obrambne industrije, odpira vrsta vprašanj, na katera pristojne institucije za zdaj nimajo jasnih odgovorov. Kdo je dejanski lastnik in uporabnik konkretnega M46? Na kakšni podlagi zasebno plovilo uporablja videz in oznake, zaradi katerih ga je mogoče zamenjati za plovilo hrvaške vojne mornarice? Kakšne varnostne preveritve morajo opraviti ljudje, ki sodelujejo pri tovrstnih projektih? In kako je lahko Gnilšak, ki je bil pravnomočno obsojen, več let ostal pomembna oseba podjetja, ki posluje s hrvaškim varnostnim sistemom?

Index je o celotnem primeru vprašanja poslal hrvaškemu ministrstvu za obrambo in predstavnikom podjetja. Njihove odgovore bodo objavili, ko jih prejmejo. Dejstvo, da je takšno zasebno plovilo lahko prišlo v zaščiteno območje Brionov, pa odpira zelo konkretno vprašanje: meja med zasebnim obrambnim podjetništvom in uradnim državnim sistemom je očitno postala dovolj nejasna, da je za trenutek zmedla celo tiste, ki bi morali to mejo nadzorovati.