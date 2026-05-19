Je Aleksandra v restavracijo, kjer so ga umorili, zvabil policijski načelnik?

V Srbiji že več dni poteka obsežna kriminalistična akcija zaradi izginotja 52-letnega Aleksandra Nešovića - Baje, domnevnega člana zloglasnega beograjskega klana Kekina skupina. V torek okoli 23. ure se je njegova partnerica zadnjič slišala z njim po telefonu. Da ga pogreša, je že naslednji dan obvestila policijo, ta je takoj sprožila iskalno akcijo. Sledi so policiste vodile v restavracijo v beograjskem naselju Senjak, kjer so forenzične svetilke razkrile več krvavih sledi, na tleh so našli tudi dva tulca. V bližnjem zabojniku za smeti so našli mobilni telefon pogrešanega, pozneje še avtomobil, s katerim naj bi vozili truplo in v katerem so bile sledi krvi, kirurške rokavice in plastenke s klorovodikovo kislino.

Policijski načelnik Milić naj bi Nešovića zvabil na srečanje v restavracijo.

Policija je izvedla več aretacij: doslej so prijeli 10 osumljencev, med njimi tri policiste, ki jih sumijo, da so pomagali storilcem. Načelnik Policijske uprave mesta Beograd Veselin Milić je obtožen storitve več kaznivih dejanj z namenom prikrivanja poskusa umora. Ministrstvo za notranje zadeve je Milića razrešilo in imenovalo vršilca dolžnosti. Prav Milić naj bi Nešovića zvabil na srečanje v restavracijo, v kateri je bil v družbi dveh glavnih osumljencev za umor. Po krajšem prepiru naj bi eden od glavnih osumljencev v Nešovića s pištolo izstrelil nekaj nabojev. Po pisanju srbskih medijev naj bi dva policista skupaj z glavnim osumljencem truplo odnesla iz restavracije in ga zažgala ob cesti pri Šimanovcih, Milić in še en policist pa naj bi v restavraciji čistila sledi in brisala posnetke nadzornih kamer.