Je bil rop vnaprej načrtovan? Starko zaklenili v kopalnico, potem ukradli 130.000 evrov, zlato in še psa

Policija v Beogradu v Srbiji intenzivno išče vlomilce, ki so sinoči iz družinske hiše starejše ženske odnesli veliko vsoto denarja in dragocenosti. Ženska na srečo ni bila telesno poškodovana, vendar je v lastnem domu doživela pravo dramo. Po doslej znanih neuradnih informacijah so neznani storilci vlomili v hišo starejše ženske. V hišo so vstopili skozi okno in jo po ropu prav tako zapustili skozi okno. Odnesli naj bi kar 130.000 evrov prihrankov in večjo količino zlatega nakita. Da bi ženski preprečili klic na pomoč in ji onemogočili, da bi jih ustavila, so jo med preiskovanjem hiše zaklenili v kopalnico.

Po prvih neuradnih informacijah preiskovalci sumijo, da so vlomilci za rop dobili namig oziroma so vnaprej vedeli, da je v hiši večja količina gotovine in dragocenosti. »Način, kako so vstopili, hitrost, s katero so ukrepali, in dejstvo, da so natančno vedeli, kje je denar, kažejo na to, da so imeli namig in so dlje časa spremljali gibanje lastnice,« je za srbske medije povedal vir, seznanjen s preiskavo.

Odnesli so tudi njenega psa

Ena najbolj nenavadnih podrobnosti ropa je izginotje hišnega ljubljenčka. Starejša ženska je policistom med ogledom kraja dejala, da je iz hiše izginil tudi njen pes. Ker gre za psa majhne pasme, ki sam ne bi mogel skočiti skozi okno, policija sumi, da so ga vlomilci namerno odnesli s seboj. Morda so tako želeli preprečiti, da bi pes z lajanjem opozoril na njihov pobeg, ali pa so hoteli preprečiti, da bi se žival vrnila v hišo. Policija je opravila podroben ogled kraja kaznivega dejanja in zavarovala prstne odtise ter druge sledi. Preiskovalci pregledujejo tudi posnetke nadzornih kamer z okoliških ulic in sosednjih objektov, da bi čim prej izsledili storilce, poroča Mondo.

Starejša ženska kljub hudemu šoku in stresni izkušnji ni utrpela telesnih poškodb.