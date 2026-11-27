Na Hrvaškem se v primeru smrti 32-letnega Kristiana Josipa Periša v psihiatrični kliniki Sveti Ivan na zagrebškem Jankomirju pojavljajo nova vprašanja. Kot smo že poročali, je Periš umrl 21. oktobra letos, potem ko so ga med obravnavo v bolnišnici fizično obvladovali štirje zaposleni. Ti so osumljeni hudega kaznivega dejanja, preiskava okoliščin njegove smrti pa je razkrila številne nepravilnosti pri ravnanju z bolnikom in postopkih v kliniki. Primer je v javnosti sprožil številne odzive, odstopili so tudi vodilni v bolnišnici, pristojne institucije pa še vedno ugotavljajo, kaj se je dogajalo v zadnjih urah Periševega življenja.

Zdaj je pozornost pritegnil še en podatek. Medtem ko vodja hrvaške policije trdi, da policisti pri Perišu niso našli nevarnih predmetov, je v bolnišnični dokumentaciji med njegovimi osebnimi stvarmi naveden tudi kovinski bokser.

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Bokser naveden na seznamu osebnih predmetov

V preiskavi smrti Kristiana Josipa Periša so se pojavile nove podrobnosti, ki odpirajo vprašanja o okoliščinah njegovega sprejema v bolnišnico. Čeprav je generalni direktor hrvaške policije Nikola Milina zatrdil, da policisti med varnostnim pregledom pri Perišu niso našli predmetov, primernih za napad, je v bolnišnični dokumentaciji naveden tudi kovinski bokser. Hrvaški portal Index je namreč pridobil obrazec o predaji osebnih predmetov pokojnika, sestavljen 22. oktobra 2026, dan po njegovi smrti. Na seznamu stvari, ki so jih predali eni od njegovih sester, so poleg ključev, dokumentov, denarja, sončnih očal, polnilnika za mobilni telefon in ročne ure navedli tudi bokser.

Milina je v sredo na tematski seji odbora hrvaškega parlamenta za zdravstvo in socialno politiko povedal, da policisti med varnostnim pregledom pri Perišu niso našli predmetov, s katerimi bi lahko koga napadel. Po koncu seje je novinarjem še enkrat zatrdil, da 32-letnik pri sebi ni imel bokserja.

Ljudje med protestom v Zagrebu na Hrvaškem 21. novembra 2026 dvigajo blazine. FOTO: Antonio Bronic Reuters

Odprto ostaja vprašanje, kako je bokser prišel v bolnišnico in kje je končal.

Bokser omenjen tudi v dokumentih tožilstva

Kovinski bokser se omenja tudi v sklepu Županijskega državnega tožilstva v Zagrebu o razširitvi preiskave. Po pojasnilih zdravnice Lucije Šenjug Mance naj bi Periš med pogovorom pokazal kovinski bokser in pripomoček za stiskanje, ki ju policisti pred tem niso opazili.

Iz izjave takratne direktorice bolnišnice Majde Grah je razvidno, da je Periš med pogovorom z zdravnico Silvano Jelavić izročil bokser in tako imenovani stiskač. Po 16. uri naj bi nato privolil v terapijo. Po tej izjavi Periš bokserja pri sebi ni imel že več ur pred usodnim fizičnim obvladovanjem.

Družina bokserja ni opazila

Odvetnik družine Periš Leon Zrnić je povedal, da bolnišničnega dokumenta sicer ni videl, vendar mu je znano, da Kristianovi sestri med osebnimi predmeti, ki sta jih prevzeli v bolnišnici, bokserja nista opazili. Tako ostaja nejasno, kako je predmet prišel v bolnišnico in zakaj ga policisti niso našli med varnostnim pregledom, če ga je Periš takrat res imel pri sebi.

Odprto je tudi vprašanje, kaj se je z bokserjem zgodilo po njegovi smrti. Je bil predmet dejansko predan družini, kot je navedeno v bolnišnični dokumentaciji, ali pa je prišlo do napake pri evidentiranju osebnih stvari? Na ta vprašanja bo morala odgovoriti nadaljnja preiskava, poroča hrvaški portal Dnevnik.hr.