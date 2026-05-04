Je moški, ki je kriv za smrt štirih migrantov, pobegnil v Slovenijo? Policija ga še išče

Po grozljivi tragediji, ki je v nedeljo pretresla ne le Hrvaške, ampak celotno regijo, policisti še vedno iščejo tihotapca ljudi, ki naj bi po pisanju hrvaških medijev namerno raztovoril mrtve ilegalne priseljence iz kombija in pobegnil. Glede na to, da je pobegnil že sinoči, še vedno pa ga organi pregona niso našli, ni izključeno, da je po kateri od nezakonitih poti že prečkal mejo v Slovenijo in se skriva pri nas, piše Jutarnji list. Trupla migrantov so namreč našli v naselju Donje Prilišće, ki je od meje s Slovenijo oddaljeno le nekaj sto metrov.

Dežurna državna tožilka županijskega državnega tožilstva iz Karlovca je v nedeljo zvečer prispela v omenjeno naselje, kjer so našli trupla, identiteta pokojnih pa še vedno ni znana. »Iz rezultatov preiskave in zbranih podatkov izhaja, da je za zdaj neznani voznik na nedoločeni lokaciji v tovorno vozilo naložil večje število tujih državljanov z namenom, da jih prepelje čez ozemlje Republike Hrvaške in naprej, v nasprotju s predpisi. Namestil jih je v tovorni prostor, ki ni namenjen prevozu ljudi. Preiskava je pokazala, da je omenjeni neznani voznik ob prihodu v mesto Donje Prilišće tuje državljane raztovoril iz vozila in jih zapustil, pri čemer štiri osebe niso kazale znakov življenja, dve osebi pa sta bili zaradi slabega zdravstvenega stanja hospitalizirani,« so sporočili z državnega tožilstva Karlovške županije.