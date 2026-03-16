JEFFREY EPSTEIN

Je spolnega predatorja Epsteina umorila paznica?

Fotografija iz časa pred Epsteinovo prvo obsodbo znova odpira razprave o njegovih povezavah z vplivnimi politiki in člani britanske elite.
Tova Noel (v rumenem) je bila zaslišana v zvezi z nočjo, ko je umrl Epstein. FOTO: Lucas Jackson/Reuters
T. H.
 16. 3. 2026 | 08:05
2:01
A+A-

Na dan je prišla nova fotografija nekdanjega britanskega princa Andrewa in spolnega predatorja Jeffreyja Epsteina. Na njej brat kralja Karla III. in nekdanji britanski veleposlanik v ZDA Peter Mandelson, oba bosih nog in v kopalnih plaščih, na terasi sproščeno sedita z Epsteinom.

To je prva znana fotografija te trojice. Britanski ITV je poročal, da naj bi bila posneta na otoku Martha's Vineyard v Massachusettsu med letoma 1999 in 2000, še preden je bil Epstein prvič obsojen na zaporno kazen zaradi siljenja deklet v prostitucijo.

Andrew in Mandelson naj bi z Epsteinom delila uradne skrivnosti, kar oba zanikata.

Nekdanja princ in veleposlanik v kopalnih plaščih v družbi Epsteina FOTO: AFP

V Veliki Britaniji poteka preiskava o vpletenosti obeh v afero Epstein. Osramočenega Andrewa in Mandelsona so prejšnji mesec pridržali zaradi suma zlorabe javnega položaja v odnosih z Epsteinom, ne pa zaradi domnevne zlorabe mladoletnic. Andrew in Mandelson naj bi z Epsteinom delila uradne skrivnosti, kar oba zanikata.

V ZDA se medtem nadaljuje preiskava odbora za vladni nadzor v predstavniškem domu kongresa. Odbor je doslej med drugim zaslišal nekdanjega predsednika ZDA Billa Clintona, prav nič pa ne kaže, da bi v času republikanske večine v kongresu zaslišali tudi predsednika Donalda Trumpa. Odbor je konec tedna tudi izdal nalog za zaslišanje zaporniške paznice Tove Noel, ki je delala v času, ko je Epstein leta 2019 za rešetkami storil samomor. Kot kaže, je paznica deset dni pred Epsteinovim samomorom na svoj račun položila 5000 dolarjev, tik pred odkritjem Epsteinovega trupla pa naj bi opravila sumljiva iskanja po internetu. Po zaporu naj bi se govorilo, da je Noelova ubila Epsteina.

Jeffrey EpsteinZDAVelika Britanijaprinc Andrewškandalspolne zlorabesamomorpreiskava
