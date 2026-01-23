  • Delo d.o.o.
RAZPOKA NA TIRNICI

Je za hudo železniško nesrečo v Španiji, v kateri je umrlo 45 ljudi, kriva razpoka na tirnici?

Španska komisija za preiskovanje železniških nesreč je ob pregledu vlaka družbe Iryo odkrila zareze v tekalni plasti desnih koles štirih vagonov.
FOTO: Susana Vera, Reuters
FOTO: Susana Vera, Reuters
STA, A. G.
 23. 1. 2026 | 16:06
 23. 1. 2026 | 16:41
2:54
A+A-

Za nedeljsko železniško nesrečo na jugu Španije, v kateri je umrlo 45 ljudi, več kot 120 pa jih je bilo poškodovanih, je morda kriva razpoka na tirnici, v danes objavljenem predhodnem poročilu ugotavlja preiskovalna komisija. To sklepa iz zarez v tekalni plasti desnih koles štirih vagonov vlaka, ki so se iztirili, nato pa je vanje trčil drugi vlak. Nekaj zadnjih vagonov vlaka zasebne družbe Iryo na poti v Madrid se je v nedeljo zvečer pri mestu Adamuz v Andaluziji iztirilo, vanje pa je nekaj sekund zatem trčil nasproti vozeči vlak španskih železnic Renfe na sosednjih tirih, pri katerem sta se zato iztirila prva dva vagona.

Španska komisija za preiskovanje železniških nesreč je ob pregledu vlaka družbe Iryo odkrila zareze v tekalni plasti desnih koles štirih vagonov. Zareze v kolesih in deformacije na progi kažejo, da je bila na tirnici razpoka, piše v predhodnem poročilu komisije. Ta še navaja, da so podobne zareze odkrili tudi na desnih kolesih treh drugih vlakov, ki so po progi peljali malo pred vlakom družbe Iryo. Vzorec proge so zato poslali v metalografski laboratorij, da bi ugotovili možne vzroke za razpoko na tirnici. Preiskovalna komisija je sicer danes poudarila, da še ni izključila drugih hipotez o možnih vzrokih nesreče. Med njimi so v prejšnjih dneh omenjali okvaro na enem od vlakov. Je pa španski notranji minister Fernando Grande-Marlaska že izključil sabotažo kot razlog za nesrečo.

Niz železniških nesreč v le nekaj dneh je v Španiji sprožil razpravo o varnosti v železniškem prometu, pa tudi strah pred potovanji z vlakom, tamkajšnji mediji so poročali o odpovedi rezervacij in napol praznih vlakih.

Dva dni kasneje ponovno nesreča s smrtnim izidom

Dva dni zatem se je železniška nesreča s smrtnim izidom zgodila tudi blizu Barcelone. V njej je umrl en človek, najmanj 37 jih je bilo poškodovanih. Po njej je bil železniški promet v Kataloniji, ki ga dnevno uporablja povprečno 400.000 ljudi, prekinjen, danes pa so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa znova začeli voziti lokalni in regionalni vlaki. V torek se je zaradi plazu iztiril še en vlak v železniškem omrežju na širšem območju Barcelone, a poškodovanih ni bilo. Dva dni zatem pa se je v regiji Murcia na jugovzhodu Španije potniški vlak zaletel v žerjav, pri čemer je bilo lažje poškodovanih več ljudi.

Niz železniških nesreč v le nekaj dneh je v Španiji sprožil razpravo o varnosti v železniškem prometu, pa tudi strah pred potovanji z vlakom, tamkajšnji mediji so poročali o odpovedi rezervacij in napol praznih vlakih.

Fernando Grande-Marlaska
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
TEHNOLOGIJA

Še en fotografski mojster

Honor magic 8 pro je odličen telefon, ki bo zadovoljil še tako zahtevnega ljubitelja mobilne fotografije.
Staš Ivanc23. 1. 2026 | 17:00
17:00
Bulvar  |  Suzy
ASTROLOGIJA

Kažipot planetov: Pripravite se na naporen dan, poln strahu (Suzy)

Čaka nas naporen teden. Pet planetov je sicer v svobodomiselnem vodnarju, vendar bosta Sonce in Mars prečkala Pluton, kar je aspekt za nasilje, brutalnost, uveljavljanje svoje volje in premoči s silo.
23. 1. 2026 | 17:00
16:56
Novice  |  Kronika  |  Doma
NOČNA KONTROLA RAZKRILA HUDE KRŠITVE

Dvojne tablice, droge in zavrnjen pregled – policija ukrepala odločno

Policisti v Ajdovščini so ustavili nevarnega voznika.
23. 1. 2026 | 16:56
16:41
Novice  |  Slovenija
STROKOVNJAK ZA VARNOSTNA VPRAŠANJA

Če lahko lažni policist hodi po Brniku, kaj še lahko spregledamo? Denis Čaleta kritično o delu policije

Denis Čaleta o varnostnem incidentu, ko se je lažni policist nemoteno sprehajal po Brniku: Kaže na sistemske pomanjkljivosti in posledice takšnih dejanj se bodo lahko pokazale šele z zamikom.
Nina Čakarić23. 1. 2026 | 16:41
16:40
Šport  |  Tekme
PRVA TEKMA

Le še nekaj ur do prvega spektakla v Stožicah

Sedemkratni evropski prvaki v futsalu bodo drevi prvi tekmeci Slovencev.
23. 1. 2026 | 16:40
16:06
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
RAZPOKA NA TIRNICI

Je za hudo železniško nesrečo v Španiji, v kateri je umrlo 45 ljudi, kriva razpoka na tirnici?

Španska komisija za preiskovanje železniških nesreč je ob pregledu vlaka družbe Iryo odkrila zareze v tekalni plasti desnih koles štirih vagonov.
23. 1. 2026 | 16:06

