PRIPADNIK POSEBNE ENOTE AVSTRIJSKE POLICIJE COBRA

Jo je pripadnik Cobre ubil med sporazumno erotično igro davljenja?

Avstrijski mediji poročajo, da naj bi 30-letnik žensko ubil med sporazumnim intimnim odnosom, česar uradno ni potrdil noben pristojni organ.
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
STA, A. G.
 14. 1. 2026 | 14:15
 14. 1. 2026 | 14:15
A+A-

Na policijski upravi v Gradcu so danes potrdili, da so našli truplo od petka pogrešane 34-letne trenerke fitnesa iz Tillmitscha pri Lipnici, umora katere je osumljen 30-letni pripadnik posebne policijske enote Cobra. Nov primer femicida na avstrijskem Štajerskem sledi umoru 31-letne Avstrijke, ki jo je novembra ubil 31-letni Slovenec. Tako kot posmrtne ostanke 31-letnice, ki so jih sicer našli v Sloveniji, so policisti tudi truplo pogrešane fitnes trenerke našli zakopano v gozdu. Do lokacije jih je pripeljal osumljenec, 30-letni pripadnik posebne enote avstrijske policije Cobra.

Po navedbah kriminalistov se je umor zgodil v petek med 19. uro in polnočjo. Osumljenca, do katerega so prišli prek prijateljice žrtve, so aretirali v ponedeljek. Sprva je trdil, da je bil s 34-letnico nazadnje v stiku decembra, čemur naj bi indici nasprotovali. Nato naj bi se zapletel v protislovja in nazadnje priznal, da sta bila z žrtvijo v petek v njenem stanovanju. Policija drugih informacij o umoru danes ni razkrila, rekoč da je treba počakati na izsledke obdukcije. Avstrijski mediji so pred tem poročali, da naj bi 30-letnik žensko ubil med sporazumnim intimnim odnosom oziroma med erotično igro davljenja, česar uradno ni potrdil noben pristojni organ.

Je bila žrtev noseča?

Med hišno preiskavo njegovega stanovanja so preiskovalci našli dve pištoli. Obe naj bi bili ukradeni, ena je bila na policijski postaji v Obrajni leta 2019 prijavljena kot ukradena. V avstrijski javnosti naj bi krožile govorice, da je bila žrtev noseča, a tudi tega policija danes ni potrdila. Prav tako še ni jasno, kje je bila ubita - v stanovanju, avtu ali na prostem v okolici Lipnice - in v kakšnih okoliščinah natanko. Lokacija, kjer so našli truplo, se sicer nahaja v bližini osumljenčevega doma.

umorAvstrijapolicijafemicidtruplonasilje nad ženskamismrt
