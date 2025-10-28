Junaški 23-letnik iz Kirgizistana skočil proti oboroženemu roparju in ...

V zagrebški soseski Trešnjevka je v soboto popoldne prišlo do napetega prizora kot iz akcijskega filma. 29-letni moški z orožjem v roki poskušal oropati eno od lekarn, a ni pričakoval, da se mu bo uprl drug kupec. Prav to je storil 23-letni mladenič iz Kirgizistana, ki je brez pomisleka tvegal svoje življenje, da bi preprečil zločin.

Po podatkih zagrebške policije je storilec okoli 17.40 vstopil v omenjeno lekarno, kjer so bile takrat tri zaposlene, stare 29, 55 in 58 let, ter kupec, 23-letni državljan Kirgizistana, ki na Hrvaškem biva začasno.

Ko je oboroženi ropar vstopil, je najprej pištolo uperil prav v kupca, ki je stal ob pultu. Z orožjem ga je prisilil, da gre za pult, kjer so bile uslužbenke, in ves čas grozil, da bo ustrelil. Takrat pa se je 23-letnik odločil, da ne bo stal križem rok in se pogumno zoperstavil napadalcu.

Dva strela in fizični spopad

Med prerivanjem je ropar izstrelil dva strela, enega proti nogam pogumnega kupca in drugega proti stropu, v smeri najstarejše uslužbenke lekarne. Kljub smrtonosni nevarnosti se Kirgizistanec ni umaknil, temveč je nadaljeval boj. Ko je storilec skušal pobegniti, je 23-letnik stekel za njim. Ujel ga je pred lekarno in ga zadržal do prihoda policistov.

Mladenič je bil v spopadu lažje ranjen, zato so ga prepeljali v bolnišnični center, kjer so mu nudili zdravniško pomoč. Policija je medtem prijela 29-letnega napadalca, ki je po njihovih navedbah stari znanec organov pregona. Zdaj mu grozita najmanj dve kazenski ovadbi: zaradi poskusa ropa in ogrožanja življenja ter premoženja z nevarnim dejanjem.

Kljub nevarnosti, dvema izstrelkoma in fizičnemu spopadu je naključni kupec pokazal izjemen pogum. Brez orožja in zaščite se je postavil med roparja in zaposlene ter verjetno rešil življenja drugih. Zagrebška policija je njegov junaški odziv posebej izpostavila in poudarila, da bi se dogodek lahko končal mnogo huje, če se ne bi odzval tako odločno.