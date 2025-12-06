Hudo poškodovana ženska je bila okoli osmih zjutraj v soboto najdena na stopnišču stanovanjske stavbe na Trgu Republike Hrvaške na Reki. Kljub naporom zdravnikov je umrla. Policija je v stanovanju našla tudi poškodovanega moškega, ki ga povezujejo s tem dogodkom, je sporočila primorsko-goranska policija.

Neuspešen poskus oživljanja

Po prijavi je policija na stopnišču stavbe našla hudo poškodovano žensko osebo, ki je kazala znake življenja. Takoj ji je bila nudena zdravniška pomoč, vendar je kljub poskusu oživljanja umrla.

Zgodilo se je na Reki. FOTO: Nel Pavletic/pixsell

Moški pod nadzorom policije

V stanovanju so policisti našli moškega s poškodbo vratu, ki ga povezujejo s storitvijo navedenega kaznivega dejanja. Zanj je poskrbljeno in je pod nadzorom policije.

V teku je ogled kraja dejanja, kriminalistična preiskava pa se nadaljuje.

Lastnik sosednje kavarne: »Ali veste, kdo je po zločinu sedel na moji terasi!?«

Še vedno ni jasno, kaj se je zgodilo in v kakšnem razmerju sta bila nesrečna ženska in osumljenec umora, neuradno pa Novi list navaja, da gre za mlada človeka. Novinarji Novega lista so se pogovarjali z lastnikom kavarne, ki je tja prišel po zločinu, ki je razkril šokantno podrobnost, in sicer, da je na terasi sedel dedek mladeniča, osumljenega prelivanja krvi, in pil kavo. V tistem trenutku je že potekala preiskava kraja zločina, moški pa se še ni zavedal, da je v grozljiv zločin vpleten njegov vnuk. Povedal je tudi, da je žrtev na stopnicah stavbe našel delavec iz Nepala. Stekel je skozi vhod proti bližnjemu McDonald'su in kričal na pomoč.

Nov primer femicida?

V javnosti se že pojavlja vprašanje, ali gre za nov primer femicida, medtem ko poteka obsežna iskalna akcija, kjer iščejo napadalca iz Medžimurja.