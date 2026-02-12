  • Delo d.o.o.
ZDRAVNIŠKE NAPAKE?

Kaj se dogaja? Po Emi (4) pri rutinski operaciji zjutraj umrl tudi 38-letnik!

Nova smrt med rutinsko operacijo pretresla javnost.
dfgfdg FOTO: Delo Ui
dfgfdg FOTO: Delo Ui
M. U.
 12. 2. 2026 | 12:16
 12. 2. 2026 | 12:24
1:47
A+A-

Nova smrt med rutinsko operacijo! V splošni bolnišnici v srbskem mestu Čačak je danes zjutraj umrl 38-letni moški po zapletih, ki so nastali po operaciji mandeljnov.

Tonzilektomija, poseg, ki velja za skoraj rutinskega, je zahteval še eno življenje v isti bolnišnici, kjer je pred tednom dni umrla 4-letna deklica Ema.

Operacija mandljev (tonzilektomija) in žrelnice (adenotomija) je kirurški poseg, pri katerem se odstranijo žrelnici (adenidi) in/ali nebni mandlji (tonzile). Ta poseg se običajno opravi zaradi ponavljajočih se okužb, kroničnega vnetja, težav z dihanjem ali težav s spanjem, kot je spalna apneja. 

Tragični dogodek je pretresel regijo, direktor Splošne bolnišnice Čačak pa je odstopil. Današnji novi smrtni primer v isti bolnišnici je na noge dvignil tudi ministrstvo za zdravje, ki se je odločilo v bolnišnico poslati inšpekcijo, poroča Nova.rs. 

Ponoči še ena smrt

V noči na 12. februar je prišlo do še enega smrtnega primera, in sicer v pooperativnem procesu po operaciji tretjega mandlja pri 38-letnem moškem. Pacient se je sam prijavil na kirurški poseg zaradi težav z dihanjem, zaradi katerih je trpel vrsto let, pri tem pa se je zavedal tveganj posega zaradi drugih pridruženih bolezni, za katerimi je bolehal.

image_alt
Ema (4) umrla po operaciji mandljev, mama Sanja: Sumimo na napako

Ministrstvo je v Čačak poslalo inšpektorje, z odločbo ministra za zdravje pa so vodenje ORL-oddelka v OB Čačak prevzeli zdravniki UKC Srbije in UKC Kragujevac, dokler ne ugotovijo okoliščin, ki so privedle do dveh smrtnih primerov na tem oddelku v kratkem časovnem obdobju.

 

