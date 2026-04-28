Kaj se dogaja? Pri sosedih spet grožnje z bombami, več šol otroke poslalo domov

Na Hrvaškem ne pojenja val groženj z bombami v šolah. Včeraj so tako evakuirali več šol na območju Zagreba, Splita in Reke, nove grožnje pa so prejeli v Zagrebških šolah tudi danes. Več šol je po poročanju portala Jutarnji list prejelo elektronska sporočila z grožnjami, zagrebška policija pa je za omenjeni portal povedala, da so njihovi zaposleni po tem, ko so prejeli prijave, nemudoma odšli na teren in zadevo intenzivno preiskujejo. Iz nekaterih šol so otroke poslali domov, so za Jutarnji list povedali njihovi starši.

Hrvaške oblasti ocenjujejo, da je bilo samo prejšnji teden v petih zaporednih dneh v šolah, vrtcih in nakupovalnih središčih po državi ter na letališču v Splitu prejetih več kot 500 lažnih groženj. Minister za notranje zadeve Davor Božinović je včeraj ob poročilu o bombah, postavljenih v več županijah, dejal, da policija vse prijave jemlje zelo resno, okrepili so celo sodelovanje z mednarodnimi organi pregona, piše Hina.