Kaj se je dogajalo na skrivnih seansah ravnatelja? Trije dijaki umrli

Primer ravnatelja srednje šole, ki je hipnotiziral svoje študente, dokler trije med njimi leta 2011 niso umrli v razmiku nekaj tednov, je bil predmet dokumentarnega filma. Leta 2011 so trije študenti s Floride po imenu Marcus Freeman, Wesley McKinley in Brittany Palumbo umrli v razmiku nekaj tednov po zasebnih hipnotičnih seansah z ravnateljem šole North Port High School, dr. Georgeom Kenneyjem, ki je tema nedavne ameriške dokumentarne serije The Curious Case Of. Svoje hipnotične seanse je snemal, študenti pa so morali za sodelovanje pridobiti pisno dovoljenje svojih staršev, nekateri pa so povedali, da so se jim po hipnozi izboljšale ocene.

Časopis Sarasota-Herald Tribune je poročal, da je na svojih seansah hipnotiziral kar 75 ljudi, čeprav nikoli ni bil licenciran hipnoterapevt. 15. marca se je 16-letni Marcus Freeman vozil s svojim dekletom v avtomobilu, ko je dekle opazilo, da je imel »čuden izraz na obrazu«, preden je trčil v drug avtomobil in zaradi tega umrl. Njegovo dekle je bilo hudo poškodovano, vendar je preživela. V prejšnjem dokumentarcu o primeru z naslovom Look Into My Eyes je Freemanov prijatelj povedal, da se je 16-letnik odločil za hipnozo, da med igranjem športa ne bi čutil bolečine, in da je včasih tekmo končal s »praznim pogledom«.

Hipnoze izvajal brez licence

8. aprila je komaj 16-letni Wesley McKinley storil samomor, Kenney pa je priznal, da je mladega moškega hipnotiziral dan prej in trdil, da je bil študent zaskrbljen zaradi prihajajočega izpita. Fantova mati je povedala, da je bil po seansi »skoraj kot zombi«, kar je bilo »zelo neznačilno zanj«. McKinleyjevi prijatelji so pričali, da se je na dan svoje smrti vedel nenavadno, eden pa je trdil, da jih je prosil, naj ga udarijo v obraz. Nekaj tednov pozneje, 4. maja, so mlado Brittany Palumbo našli mrtvo, obešeno v omari njene spalnice; njena družina je povedala, da jo je Kenney hipnotiziral v upanju, da bi izboljšala njene rezultate na testih, kar ni bilo uspešno. Kenney je sprva zanikal, da bi hipnotiziral Palumbovo, kasneje pa je ob zanikanju, da bi prispeval k njeni smrti, dejal, da je o tem »po nesreči« lagal zaradi stresa, pod katerim je bil.

Obtožen je bil dveh prekrškov zaradi izvajanja hipnoze brez licence, a krivde ni priznal niti je ni zanikal, s čimer se je izognil zaporni kazni; junija 2012 je odstopil s šole. Kenney je v dokumentarcu Look Into My Eyes povedal: »Če si obsojen kaznivega dejanja kot pedagog, lahko izgubiš pokojnino,« s čimer je pojasnil, zakaj krivde ni priznal, a je tudi ni zanikal. Kasneje je bil obsojen na dve zaporedni kazni po šest mesecev pogojne kazni in 50 ur družbeno koristnega dela. Leta 2015 je šolski odbor okrožja Sarasota v Združenih državah Amerike izglasoval dodelitev 200.000 dolarjev vsaki od družin umrlih študentov, poroča LADbible.

