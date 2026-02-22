  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
RAVNATELJ SMRTI?

Kaj se je dogajalo na skrivnih seansah ravnatelja? Trije dijaki umrli

Trije dijaki umrli v razmiku nekaj tednov, potem ko jih je njihov ravnatelj hipnotiziral.
Fotografija je simbolična. FOTO: Romolotavani, Getty Images/iStockphoto
Fotografija je simbolična. FOTO: Romolotavani, Getty Images/iStockphoto
A. G.
 22. 2. 2026 | 16:44
 22. 2. 2026 | 16:47
3:13
A+A-

Primer ravnatelja srednje šole, ki je hipnotiziral svoje študente, dokler trije med njimi leta 2011 niso umrli v razmiku nekaj tednov, je bil predmet dokumentarnega filma. Leta 2011 so trije študenti s Floride po imenu Marcus Freeman, Wesley McKinley in Brittany Palumbo umrli v razmiku nekaj tednov po zasebnih hipnotičnih seansah z ravnateljem šole North Port High School, dr. Georgeom Kenneyjem, ki je tema nedavne ameriške dokumentarne serije The Curious Case Of. Svoje hipnotične seanse je snemal, študenti pa so morali za sodelovanje pridobiti pisno dovoljenje svojih staršev, nekateri pa so povedali, da so se jim po hipnozi izboljšale ocene.

Časopis Sarasota-Herald Tribune je poročal, da je na svojih seansah hipnotiziral kar 75 ljudi, čeprav nikoli ni bil licenciran hipnoterapevt. 15. marca se je 16-letni Marcus Freeman vozil s svojim dekletom v avtomobilu, ko je dekle opazilo, da je imel »čuden izraz na obrazu«, preden je trčil v drug avtomobil in zaradi tega umrl. Njegovo dekle je bilo hudo poškodovano, vendar je preživela. V prejšnjem dokumentarcu o primeru z naslovom Look Into My Eyes je Freemanov prijatelj povedal, da se je 16-letnik odločil za hipnozo, da med igranjem športa ne bi čutil bolečine, in da je včasih tekmo končal s »praznim pogledom«.

Hipnoze izvajal brez licence

8. aprila je komaj 16-letni Wesley McKinley storil samomor, Kenney pa je priznal, da je mladega moškega hipnotiziral dan prej in trdil, da je bil študent zaskrbljen zaradi prihajajočega izpita. Fantova mati je povedala, da je bil po seansi »skoraj kot zombi«, kar je bilo »zelo neznačilno zanj«. McKinleyjevi prijatelji so pričali, da se je na dan svoje smrti vedel nenavadno, eden pa je trdil, da jih je prosil, naj ga udarijo v obraz. Nekaj tednov pozneje, 4. maja, so mlado Brittany Palumbo našli mrtvo, obešeno v omari njene spalnice; njena družina je povedala, da jo je Kenney hipnotiziral v upanju, da bi izboljšala njene rezultate na testih, kar ni bilo uspešno. Kenney je sprva zanikal, da bi hipnotiziral Palumbovo, kasneje pa je ob zanikanju, da bi prispeval k njeni smrti, dejal, da je o tem »po nesreči« lagal zaradi stresa, pod katerim je bil.

Obtožen je bil dveh prekrškov zaradi izvajanja hipnoze brez licence, a krivde ni priznal niti je ni zanikal, s čimer se je izognil zaporni kazni; junija 2012 je odstopil s šole. Kenney je v dokumentarcu Look Into My Eyes povedal: »Če si obsojen kaznivega dejanja kot pedagog, lahko izgubiš pokojnino,« s čimer je pojasnil, zakaj krivde ni priznal, a je tudi ni zanikal. Kasneje je bil obsojen na dve zaporedni kazni po šest mesecev pogojne kazni in 50 ur družbeno koristnega dela. Leta 2015 je šolski odbor okrožja Sarasota v Združenih državah Amerike izglasoval dodelitev 200.000 dolarjev vsaki od družin umrlih študentov, poroča LADbible.

Preberite še:

image_alt
Petra smrti zrla v oči, zdaj navdihuje s polnim življenjem: »Danes sem preprosto drugačna oseba«

image_alt
Hipnoterapevtka Carmen Medic: hipnoza je ključ za odpiranje vrat k avtentičnosti (Suzy)

image_alt
Hipnozo doživljamo vsak dan

Več iz teme

smrtdokumentarni filmotrociZDAFloridahipnozaučitelj
ZADNJE NOVICE
17:18
Šport  |  Tekme
ZMAGALI Z 2:1

Hokejski spektakel na olimpijadi z zvezdniki NHL-a končan, ZDA v velikem derbiju do zlata

Ameriški hokejisti so v finalu olimpijskega turnirja po podaljšku premagali Kanado z 2:1.
22. 2. 2026 | 17:18
17:00
Bulvar  |  Suzy
SLOVO

Zbogom, Dawson (Suzy)

Romantik z zaslonov se je poročil dvakrat.
22. 2. 2026 | 17:00
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
NAJ DIŠI

Ne peremo jih v hladni vodi

Nekatere tekstilne izdelke je treba prati pri višjih temperaturah, saj le tako učinkovito odstranimo morebitne škodljive mikroorganizme.
Mateja Florjančič22. 2. 2026 | 17:00
16:44
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
RAVNATELJ SMRTI?

Kaj se je dogajalo na skrivnih seansah ravnatelja? Trije dijaki umrli

Trije dijaki umrli v razmiku nekaj tednov, potem ko jih je njihov ravnatelj hipnotiziral.
22. 2. 2026 | 16:44
16:08
Novice  |  Svet
NENAPOVEDAN GOST

Pestro na Trumpovem posestvu: ustrelili so moškega, ker je naredil nekaj prepovedanega

Moški je bil v zgodnjih dvajsetih letih. V varovano območje je vstopil okrog 1.30 zjutraj.
22. 2. 2026 | 16:08
15:29
Novice  |  Slovenija
SEVEROVZHOD DRŽAVE

Po snežni ujmi brez elektrike še 2500 uporabnikov, na terenu 60 ekip

V naslednjih dneh bodo uporabnike obveščali tudi o morebitnih načrtovanih izklopih, potrebnih za odpravo posameznih napak.
22. 2. 2026 | 15:29

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 08:23
Promo
Razno
NA BOLJE

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 08:51
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 08:23
Promo
Razno
NA BOLJE

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 08:51
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNI TELEFON

Želite biti med prvimi?

V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
18. 2. 2026 | 09:44
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Hibrid, ki ne izbira med varčnostjo in močjo – preverite zakaj

Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 15:41
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
18. 2. 2026 | 11:18
Promo
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

To pa je priložnost za številna slovenska podjetja

Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 11:36
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
HITRI KREDIT

Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
17. 2. 2026 | 13:59
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRTNO POHIŠTVO

Pred prvo kavo na terasi: vodnik za izbiro vrtnega pohištva

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
20. 2. 2026 | 10:07
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 15:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki