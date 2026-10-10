Kaj se je dogajalo za zidovi razkošnega dvorca? Aretirali par in rešili 21 otrok (VIDEO)

Par iz Kalifornije, ki je v središču škandala, povezanega z nadomestnim materinstvom, so v torek aretirali. Vir iz organov pregona je za CBS News potrdil aretaciji tik pred novinarsko konferenco, na kateri so predstavili najnovejše ugotovitve. Tožilec okrožja Los Angeles Nathan J. Hochman je povedal, da sta Guojun Xuan in Silvia Zhang obtožena več kaznivih dejanj, med drugim zarote za zlorabo otrok in odvračanja priče od sodelovanja z organi pregona.

Par je lani pritegnil pozornost ameriške javnosti, potem ko so oblasti julija 2025 izvedle racijo v njunem razkošnem dvorcu v Arcadii in 21 otrok, med katerimi je bilo večinoma otrok, rojenih s pomočjo nadomestnih mater, namestile v državno varstvo. V torek zjutraj so detektivi šerifovega oddelka okrožja Los Angeles par aretirali na njunem domu. Nato so ju prepeljali na sodišče v Pasadeni, kjer sta se morala izreči o obtožbah, je povedal šerif Robert Luna. Oba sta krivdo zanikala, za vsakega pa je bila določena varščina v višini 20 milijonov dolarjev.

Preiskava Guojun Xuana in Silvie Zhang se je začela po poškodbi dojenčka. FOTO: Cbs Evening News with Tony Dokoupil X, zaslonski posnetek

Sosed je v torek povedal, da je bilo okoli dvorca mogoče videti helikopterje in policiste, celoten okoliš pa so zavarovali s policijskim trakom. »To, kar je bilo danes javno vloženo v obtožnici, je izjemno pretresljivo. Vključuje grozljivo kaznovanje, pretepanje in zlorabo otrok,« je na novinarski konferenci dejal Hochman.

Preiskava se je začela po poškodbi dojenčka

Uradniki so povedali, da se je preiskava začela maja 2025, ko je Zhang v bolnišnico pripeljala dvomesečnega dečka s poškodbo glave. »Zdelo se je, da bolnišničnemu osebju ni povedala resnice o tem, kako je prišlo do poškodbe, zato je osebje o tem obvestilo organe pregona,« je dejal Luna. Dodal je, da je policija iz Arcadie po prihodu na dom ugotovila, da so tam okoliščine »vzbudile še resnejše pomisleke«.

Tožilec je v torek povedal, da so otroci v domu para vsak dan več ur sedeli v treh različnih sobah, imenovanih »učni centri«, kjer so bili pod nadzorom različnih varušk. Hochman je dom označil za »hišo groze«. Par naj bi imel v različnih prostorih dvorca v Arcadii nameščen sistem 32 kamer, ki so se aktivirale ob zaznanem gibanju. Posnetke teh kamer sta spremljala na televizijskem zaslonu v bližini svoje mize, s čimer sta nadzorovala način, kako so varuške kaznovale otroke.

Hochman je povedal, da so kamere varuške ujele pri šeškanju, klofutanju oziroma udarjanju otrok. Ena od varušk, Chunmei Li, naj bi po besedah tožilca dvomesečnega dojenčka udarila v glavo. Za njeno aretacijo je bil že prej izdan nalog z varščino v višini 105.000 dolarjev, vendar je po navedbah tožilca še vedno na begu.

Odvetnik: »Moja stranka je nedolžna«

Xuanov odvetnik Mitchell Krems je dejal: »Moja stranka je nedolžna. Za ravnanje je odgovorna varuška, ki je pobegnila. Tarča je zato, ker je uveljavljal svojo ustavno pravico do velike družine.«

Melissa Brisman, odvetnica dveh nadomestnih mater, vpletenih v primer, je za CBS News povedala: »To je čudovita novica, da bodo ljudje odgovarjali za svoja dejanja in da bodo sledile posledice, če zlorabljate sistem nadomestnega materinstva.« Brismanova je dodala, da je pomembno, da nadomestno materinstvo ostane možnost za ljudi, ki potrebujejo pomoč pri tem, da postanejo starši, vendar morajo biti po njenih besedah zagotovljene »ustrezne zaščite za vse, ki vstopajo v sistem nadomestnega materinstva«. »Poskrbeti moramo, da slabi akterji ne uničijo vsega za vse druge,« je dejala.

V preiskavo vključeni tudi FBI

Uradniki so v torek povedali, da je policijski oddelek Arcadie v začetku septembra zaprosil za pomoč šerifov oddelek okrožja Los Angeles. Tudi predstavnik FBI v Los Angelesu je potrdil, da je FBI v hiši izvedel preiskavo na podlagi sodnega naloga, ločeno od preiskave, ki jo je izvedel šerifov oddelek. »Še naprej bomo sodelovali pri prizadevanjih za pravico za vseh 21 otrok, vpletenih v ta primer,« je dejal Luna.

Maria Castellanos, nadomestna mati, ki je za Zhang in Xuana donosila dva otroka, je po novici o njuni aretaciji dejala: »Jezna sem, ker tega niso mogli preprečiti vsi, ki so bili vpleteni, da otrokom ne bi bilo treba skozi vse, kar so prestali. Jezna sem zaradi celotnega postopka, vsega. Ne gre samo zanju. Silvii sem zaupala,« je dejala, poroča Cbsnews.com.