Štirje dnevi sojenja, številne zaslišane priče, solze v sodni dvorani, različna pričevanja, telefonski pogovori in deklica v olivno zeleni jakni, ki jo je na ulici videlo pet ljudi. Toda vprašanje, na katero niti po več kot dveh letih in pol še vedno ni dokončnega odgovora, ostaja: kaj se je 26. marca 2024 zgodilo z dveletno Danko Ilić v Banjskem Polju pri Boru v Srbiji? Pred višjim sodiščem v Negotinu so bili opravljeni štirje naroki v kazenskem postopku proti Dejanu Dragijeviću in Srđanu Jankoviću, obtoženima hudega umora dveletne Danke Ilić. Pred sodnim senatom so pričali dekličina starša, drugi družinski člani, prebivalci Banjskega Polja, sodelavci obtoženih in ljudje, ki so bili z njima v stiku neposredno po dekličinem izginotju.

Ekipa srbskegaTelegrafa je spremljala vse štiri dni sojenja. Na narokih so bile predstavljene številne podrobnosti, o katerih javnost doslej ni veliko vedela, hkrati pa so se odprla nova vprašanja glede časovnega poteka dogodkov, materialnih dokazov in okoliščin, v katerih sta obtožena med preiskavo prvotno priznala dejanje. Tožilstvo vztraja pri trditvi, da sta Dejan Dragijević in Srđan Janković odgovorna za dekličino smrt. Oba obtožena krivdo zanikata, njuna zagovornika pa izpodbijata dokaze, na katerih temelji obtožnica. Telesa dveletne Danke Ilić do danes niso našli.

Oba obtožena zanikata krivdo, tožilka govorila tudi o risbah

Prvi dan sojenja, 19. novembra, je sodni senat soglasno odločil, da javnost ne bo izključena z glavne obravnave. Nato sta se obtožena Dejan Dragijević in Srđan Janković izrekla o krivdi. Dejan Dragijević je dejal, da ni storil kaznivega dejanja, ki mu ga očitajo, Srđan Janković pa je poudaril, da deklice sploh ni videl. Sledile so uvodne besede tožilstva in obrambe, ki sta predstavila dve povsem različni razlagi dogodkov 26. marca 2024.

Po navedbah tožilstva sta Dejan Dragijević in Srđan Janković s službenim vozilom javnega komunalnega podjetja Vodovod zadela dveletno Danko. Nato naj bi jo naložila v vozilo, ji vzela življenje in njeno telo odvrgla na divje odlagališče odpadkov. Tožilka je poseben pomen pripisala izvedenskim mnenjem o gibanju službenega vozila, posnetkom nadzornih kamer in izjavama, ki sta ju obtožena podala med preiskavo, pozneje pa ju preklicala.

Ena od podrobnosti, ki je pritegnila pozornost med predstavitvijo tožilstva, je bila trditev, da je Dejan Dragijević večkrat poskušal pokazati, kje naj bi bilo dekličino telo. Tožilstvu naj bi predložil tudi risbe z možnimi lokacijami. Po besedah tožilke je Dragijević pozneje trdil, da se ne spomni, kje naj bi bilo telo odloženo. Tožilstvo je navedlo tudi, da naj bi bile biološke sledi deklice odstranjene s pranjem službenega vozila. Prav pranje avtomobila je bilo ena od tem, o katerih so pozneje govorile tudi priče.

Obramba trdi, da sta bili priznanji izsiljeni

V nasprotju s trditvami tožilstva zagovorniki obtoženih od začetka glavne obravnave opozarjajo na odsotnost neposrednih materialnih dokazov, ki bi njuna klienta povezovali z deklico. Odvetnica Vanja Živković, zagovornica Dejana Dragijevića, je poudarila, da na pregledanih predmetih in v službenem vozilu niso našli DNK-sledi Danke Ilić. Obramba obenem izpodbija tudi trditev, da je dokazano, da je deklica umrla. Tako ona kot odvetnik Živadin Bogdanović, zagovornik Srđana Jankovića, vztrajata pri zahtevi, da se prvotni priznanji obtoženih izločita iz sodnega spisa. Trdita namreč, da nista bili podani prostovoljno, temveč pod prisilo in zaradi policijskega nasilja.

Obramba je opozorila tudi na okoliščine, v katerih je bila javnost obveščena o domnevnem umoru deklice, ter na izjave takratnega notranjega ministra. Po njihovem mnenju je bil na preiskavo izvajan pritisk. Vprašanje poškodb, ki naj bi jih obtožena utrpela med policijskim pridržanjem, bo predmet dokaznega postopka na prihodnjih narokih. V javnosti so se medtem pojavila različna strokovna mnenja o dokazih v tem primeru. Sodni izvedenec Ljubiša Božić meni, da imajo ujemanja v prvotnih izjavah obtoženih pomembno dokazno težo. Odvetnik Stefan Ćorda pa je opozoril na časovna neskladja, odsotnost materialnih dokazov in vprašanje zakonitosti priznanj.

Solze matere v sodni dvorani: trenutek, ko je ugotovila, da Danke ni več

Drugi dan sojenja, 20. novembra, so zaznamovala pričevanja članov družine pogrešane deklice. Med njimi sta bila tudi njena starša Ivana in Miloš Ilić. Ivana Ilić je pred sodnim senatom podrobno opisala, zakaj se je 26. marca z otrokoma odpravila v Banjsko Polje, kako so preživljali čas na dvorišču družinskega posestva in trenutek, ko je hčerko izgubila izpred oči. Povedala je, da se je z otrokoma igrala z žogo, ju fotografirala in fotografije pošiljala možu, da bi vedel, da so prispeli.

Po njenih besedah se je Danka večkrat povzpela na vzpetino na dvorišču. Zadnjič jo je videla, ko se je znova odpravila v to smer. Medtem jo je starejši sin prosil za vodo, zato je z njim odšla do avtomobila. Medtem ko je bila pozorna na sina, ki je pil vodo, je Danka izginila iz njenega vidnega polja. »Ko sem dvignila glavo, Danke ni bilo več,« je skozi solze povedala Ivana Ilić. V naslednjih minutah je, kot je navedla, preiskala dvorišče, klicala hčerko in pregledovala sosednje dele posestva. Ko je ugotovila, da deklice ni, je poklicala moža, nato pa še policijo.

Časovno obdobje med zadnjim trenutkom, ko je Ivana Ilić videla hčerko, in prijavo njenega izginotja je bilo eno od vprašanj, ki so v sodni dvorani sprožila številna dodatna vprašanja.

Danka je v preteklosti že izgubljala zavest

Ena najbolj odmevnih podrobnosti, ki jih je mama Ivana Ilić razkrila med pričanjem, se nanaša na zdravstveno stanje dveletne deklice. Na vprašanje pooblaščenke oškodovancev je povedala, da je Danka večkrat izgubila zavest, zaradi česar je družina poiskala zdravniško pomoč, tudi pri nevrologu v Beogradu. Pojasnila je, da je do izgube zavesti prihajalo v trenutkih, ko se je deklica močno vznemirila ali začela jokati. Običajno naj bi se razmeroma hitro znova zavedla. Po njenem spominu se je zadnji takšen primer zgodil januarja 2024, le nekaj mesecev pred izginotjem.

Mama je povedala, da meni, da bi se lahko nekaj podobnega Danki zgodilo tudi 26. marca, če bi se prestrašila ali poškodovala. Ali je deklica tistega dne dejansko izgubila zavest, ni bilo ugotovljeno.

Beli fiat panda in vprašanje, kdaj je policija izvedela zanj

Med pričanjem Ivane Ilić je bila posebna pozornost namenjena belemu službenemu avtomobilu podjetja Vodovod, ki sta ga usodnega dne uporabljala Dejan Dragijević in Srđan Janković. Mama deklice je povedala, da je med iskanjem Danke v bližini glavnega vhoda na posestvo opazila belo vozilo in dva moška. Eden je sedel na voznikovem sedežu, drugi pa je stal ob vhodu, obrnjen s hrbtom proti njej. Kot je pojasnila, je bila takrat popolnoma osredotočena na iskanje hčerke, zato moškima in avtomobilu ni posvečala posebne pozornosti.

O vozilu ni govorila med prvim pogovorom s policijo. Pozneje se ga je spomnila med pogovorom z očetom, vendar ni mogla natančno povedati, kdaj je bila ta informacija prvič posredovana policiji. Vprašanje, v kakšnem vrstnem redu je informacija o belem avtomobilu prišla do preiskovalcev, se je dodatno odprlo med pričanjem njenega očeta Časlava Dragomirovića. Najprej je dejal, da je za avtomobil že vedel s posnetkov nadzornih kamer, ko mu je hči povedala, da ga je videla. Toda po vprašanju predsedujoče sodnice o časovnem zaporedju dogodkov je Dragomirović popravil svojo izjavo. Povedal je, da so posnetke pridobili šele po tem, ko mu je Ivana govorila o avtomobilu.

Zagovorniki obtoženih so opozorili na razlike v pričevanjih, obenem pa poudarili, da Dejan Dragijević in Srđan Janković nikoli nista zanikala, da sta bila usodnega dne s službenim vozilom pred družinskim posestvom v Banjskem Polju.

»Verjamemo, da je morda še živa«

Pretresljivo pričevanje je podal tudi Miloš Ilić, oče dveletne Danke. Tistega dne se je po ženinem klicu s sodelavcem odpravil proti Banjskemu Polju. Na poti do družinskega posestva je srečal prav tista moška, ki jima zdaj sodijo zaradi umora njegove hčerke. Kot je povedal, ju je vprašal, ali sta videla majhno deklico v olivno zeleni jakni z lasmi, spetimi v čop. Odgovorila sta mu, da je nista videla. Miloš Ilić je pred sodiščem povedal, da sta se mu moška zdela zmedena in prestrašena. Pozneje je razmišljal tudi o tem, ali bi moral ustaviti avtomobil in preveriti vozilo, v katerem sta bila Dejan Dragijević in Srđan Janković.

Pojasnil je, da je o tej možnosti začel razmišljati šele po njuni aretaciji. V trenutku srečanja je bila njegova prednostna naloga čim prej priti do žene in začeti iskanje hčerke. Med zaslišanjem so zagovorniki opozorili tudi na razlike med njegovo izjavo, podano na tožilstvu, in pričanjem pred sodiščem. Nanašale so se na oznake službenega vozila in podrobnosti njunega pogovora.

Po drugem dnevu sojenja je Ivana Ilić spregovorila tudi z novinarji. Govorila je o upanju, ki ga ona in njena družina kljub vsemu, kar se je zgodilo, še nista izgubili. Omenila je tudi posnetek deklice z Dunaja, ki je med iskanjem Danke pritegnil veliko pozornosti javnosti. Pojasnila je, da je bila v nekem trenutku skoraj prepričana, da je na posnetku njena hči, predvsem zaradi načina, kako se je otrok gibal. Vendar so jo nekatere podrobnosti pozneje navedle k dvomu. Čeprav osebno meni, da sta obtožena odgovorna za to, kar se je zgodilo njeni hčerki, si želi, da bi bila ugotovljena resnica. Družina še vedno ohranja upanje. »Upanje umre zadnje in verjamemo, da je morda še živa,« je dejala Dankina mama.

Govorila je tudi o pritiskih javnosti, ki jih doživlja od otrokovega izginotja, ter o tem, da je zaradi nekaterih izjav in občutka ogroženosti nameravala poiskati pravno zaščito.

Pet prič je videlo deklico v zeleni jakni

Tretji dan sojenja, 23. novembra, so pričali ljudje, ki so bili usodnega dne v Banjskem Polju. Naroka se je udeležila tudi Ivana Ilić, medtem ko njenega moža Miloša ni bilo na nadaljevanju sojenja obtoženima za umor njune hčerke. Pred začetkom glavne obravnave je sodnica obtoženega Srđana Jankovića prosila, naj se nekoliko premakne v desno, da ga bo lahko videla. Enako je prosila tudi Ivano Ilić. Kar pet prič je opisalo prizor, ki se jim tistega marčevskega dne ni zdel nič posebnega, po novici o izginotju dveletnega otroka pa je dobil povsem drugačen pomen.

Pričali so Ratomirka in Dragan Dojčinović, Aleksandra Mikić ter Dragoslava in Slađan Živković. Vsi so govorili o majhnem otroku, ki se je brez spremstva odrasle osebe nahajal na ulici. Njihovi opisi oblačil in otrokove starosti so se v veliki meri ujemali. Ratomirka Dojčinović je povedala, da je med vožnjo s sinom proti avtobusni postaji opazila deklico v zeleni jakni, ki se je igrala pred eno od hiš. Tudi njen sin Dragan je otroka opazil v bližini vhoda na eno od dvorišč.

Aleksandra Mikić je skozi kuhinjsko okno videla deklico z lasmi, spetimi v čop, oblečeno v olivno zeleno jakno, ki se je premikala proti zgornjemu delu naselja. Dragoslava Živković, ki je tistega dne s sinom prišla v Banjsko Polje zaradi nakupa hiše, je opisala, kako je zagledala otroka, ki je sam hodil po sredini ceste. Tudi njen sin Slađan je potrdil, da je videl deklico. Nekatere priče so navedle, da se je to zgodilo okoli 13.40, približno 15 minut pred časom, ko naj bi po navedbah tožilstva prišlo do kaznivega dejanja. Čeprav se njihova pričevanja v veliki meri ujemajo, bo treba natančen časovni potek in identiteto otroka, ki so ga videli, presojati skupaj z drugimi dokazi.

Vsi so mislili, da so starši nekje v bližini

Posebej izstopa dejstvo, da je vseh pet prič navedlo skoraj enak razlog, zakaj niso ukrepali, ko so na ulici zagledali majhnega otroka brez spremstva. Predvidevali so, da so starši nekje v bližini. Banjsko Polje so opisali kot mirno naselje, v katerem ni nič nenavadnega, če se otroci igrajo zunaj. Šele ko so izvedeli, da je izginila dveletna deklica, so se zavedli, kakšen pomen bi lahko imel prizor, ki so ga videli. Aleksandra Mikić je med pričanjem povedala, da je prizor opazovala le nekaj sekund, nato pa nadaljevala delo v kuhinji. »Peče me vest, ker nisem šla na ulico,« je dejala priča.

Pred sodiščem je tistega dne govoril tudi Rade Mikić, ki je že okoli 13. ure pri vhodu na družinsko posestvo videl Ivano Ilić z enim otrokom. Povedal je, da takrat ni vedel, da ima še enega otroka. Pozneje, ko je opazil policijo in gasilce, se je pridružil iskanju.

Kako sta se obtožena obnašala po Dankinem izginotju?

Poleg prebivalcev Banjskega Polja so tretji in četrti dan sojenja zaslišali tudi ljudi, ki so poznali obtožena Dragijevića in Jankovića ter z njima preživljali čas neposredno po dekličinem izginotju. Med njimi je bil tudi Zoran Zdravković, vodja izmene v javnem komunalnem podjetju Vodovod v Boru. Povedal je, da je bil 26. marca z Dejanom Dragijevićem, ko ga je direktor podjetja obvestil, da je izginil otrok in da se morajo delavci vključiti v iskanje.

Po njegovih besedah mu je Dragijević takrat povedal, da so njega in Jankovića v Banjskem Polju že ustavljali in spraševali, ali sta videla deklico. Ko ga je vodja izmene vprašal, kako je mogoče, da otroka nista videla, je Dragijević odgovoril: »Bog daj, da jo najdejo.« Zdravković je povedal, da pri nobenem od njiju ni opazil nenavadnega vedenja. Tudi njuni sodelavci so se pozneje spraševali, kako niso ničesar opazili, če sta moška res storila dejanje, ki jima ga očitajo.

O Dragijevićevem vedenju je govorila tudi Jasna Zdravković. Povedala je, da ga je videvala v dneh po Dankinem izginotju, vendar pri njem ni opazila sprememb, ki bi pritegnile njeno pozornost.

Zadnje srečanje z Daliborjem Dragijevićem

Tretji dan sojenja je pred sodiščem pričal tudi Saša Zabećević, ki je poznal člane družine Dragijević, predvsem Daliborja, brata obtoženega Dejana Dragijevića. Opisal je srečanja z bratoma v obdobju med dekličinim izginotjem in njunim prijetjem. Kot je povedal, je z Dejanom nekaj dni po Dankinem izginotju delal pri nameščanju folije na rastlinjak. Takrat mu je Dejan Dragijević omenil, da je moral zaradi ustavljanja v Banjskem Polju podati izjavo policiji.

Zabećević je govoril tudi o zadnjem srečanju z Daliborjem, ki mu je povedal, da je njegov brat že podal izjavo. To je bilo zadnjič, ko ga je priča videla. »Daliborjevi materi je 4. aprila postalo slabo, zato sem jo odpeljal v ambulanto. Dalibor mi je povedal, da je videl brata in da je ta podal izjavo. Vprašal sem ga, kako se Dejan drži, odgovoril pa mi je: 'Nikakor.' Ko sem ga vprašal, kako se drži sam, je začel jokati in odšel. Takrat sem ga videl zadnjič,« je povedal na tožilstvu.

Smrt Daliborja Dragijevića med policijskim pridržanjem in sumi policijskega nasilja so predmet ločenega postopka pristojnih organov. Okoliščine zasliševanja članov družine Dragijević so pomembne tudi za obrambo obtoženih v postopku pred sodiščem v Negotinu.

Telefonski pogovor v času, ko naj bi po navedbah tožilstva prišlo do umora

Četrti dan sojenja, 24. novembra, je bila pozornost med drugim usmerjena v telefonske pogovore, ki jih je Srđan Janković opravil usodnega dne. Pred sodiščem je pričal njegov sodelavec Branislav Anđanović. Povedal je, da ga je Janković poklical tik pred 14. uro, da bi se dogovorila glede prevoza strešnikov. Po navedbah obrambe je bilo z analizo telefona ugotovljeno, da se je pogovor začel ob 13.53 in trajal približno 70 sekund. Prav 13.53 je čas, ki ga tožilstvo navaja kot čas storitve kaznivega dejanja.

Priča Anđanović je na vprašanja v sodni dvorani odgovorila, da med pogovorom ni slišala nenavadnega hrupa, glasov drugih ljudi ali zvoka avtomobilskih vrat. Poudarila je tudi, da pri Jankovićevem glasu ni opazila nobene spremembe. Obramba meni, da je ta telefonski pogovor pomemben za preverjanje časovnega poteka dogodkov, kot je opisan v obtožnici. Vendar sam telefonski pogovor ne daje dokončnega odgovora na vprašanje, kaj se je v tistem trenutku dogajalo v neposredni bližini obtoženih. Zato bodo pomembni tudi preostali dokazi o njunem gibanju.

Srđan Janković je po dekličinem izginotju odšel izbirat strešnike

O dejavnostih Srđana Jankovića po Dankinem izginotju je pričala tudi Dobrinka Cvetković. Povedala je, da je Srđan Janković tistega dne po 15. uri prišel k njej in njenemu možu, da bi izbral strešnike, ki jih je nameraval kupiti. Med obiskom je prejel telefonski klic in jima povedal, da je v Banjskem Polju izginil otrok, zato mora oditi in se pridružiti iskanju. Na vprašanje sodišča, kako se je Janković obnašal, ko je 26. marca 2024 prišel izbirat strešnike, je priča odgovorila, da se je vedel povsem običajno in da ni opazila ničesar nenavadnega.

Usedel se je, vprašala ga je, ali želi kavo, vendar je ni spil, ker se mu je mudilo iskati deklico. Poudarila je, da ni bil ne prestrašen ne zmeden. »Njegovo vedenje se ni spremenilo. Samo rekel je: 'Ne kuhajte kave, moram iti, neki otrok je izginil.' Sedela sva na terasi, za isto mizo, in ni se obnašal nič drugače,« je povedala. Njeno pričevanje in izjave drugih ljudi, ki so bili tistega dne v stiku z obtoženima, se razlikujejo od vtisa, ki ga je o vedenju obeh moških ob srečanju v Banjskem Polju opisal oče pogrešane deklice. Vendar gre za osebna opažanja prič, na podlagi katerih ni mogoče samostojno ugotoviti krivde ali nedolžnosti.

Pri odlagališču je videl dva moška

Četrti dan sojenja so prebrali tudi pričevanje Saše Smiljkovića, ki je na tožilstvu opisal srečanje z dvema moškima pri enem od odlagališč odpadkov v času iskanja Danke. Povedal je, da je med vožnjo opazil belo vozilo in moška v njegovi bližini. Ko je pozneje izvedel za preiskovanje odlagališč, je svoje opažanje sporočil policiji. Med zaslišanjem pred sodiščem pa je poudaril, da ni prepričan, ali sta bila moška, ki ju je videl, prav Dragijević in Janković.

V izjavi na tožilstvu je povedal, da se je z belim fiat doblom peljal proti Staremu Banjsko polju, kjer ima vikend. Približno 300 metrov od začetka ceste, okoli 400 metrov od odlagališča in betonskega mostu, je opazil vozilo, parkirano na levi strani ceste. Ni znal povedati, kakšno je bilo vozilo oziroma katere barve je bilo. Ob njem sta bila dva moška v temno sivih oziroma temno modrih delovnih oblačilih. Prvi je stal nekoliko stran od vozila in bil obrnjen s hrbtom, drugi pa je stal ob voznikovih vratih. Ker so se občani pritoževali, je ustavil in moškega ob vratih pozdravil z besedami »zdravo«. Ta se ni odzval. Moškega je opisal kot vitkega, s kratkimi črnimi lasmi. Drugega se ni mogel spomniti.

Priča je dodala, da ob zaslišanju na tožilstvu obtoženih ni prepoznala. Moška, ki ju je videla pri odlagališču, se po njenih besedah nista pogovarjala po telefonu. Pojasnila je, da je enega od njiju videla dobro, vendar so mediji pozneje objavili fotografije obtoženih, zato se ji je vse pomešalo. Ni mogla več zanesljivo ločiti, ali se ju spominja s kraja dogodka ali s televizije in iz časopisov. Zato njune identitete ni mogla z gotovostjo potrditi.

Najbližja soseda nista slišala joka, kričanja ali klicanja otroka

Med pričami, zaslišanimi zadnji dan novembrskih obravnav, sta bila tudi zakonca Trajković, najbližja soseda družine, katere posestvo se nahaja v Banjskem Polju. Povedala sta, da sta tistega dne delala na vrtu in sadila jagode. Za dekličino izginotje sta izvedela šele, ko je do njiju prišla policija. Rade Trajković je navedel, da je v zadnjem delu sosednjega dvorišča videl žensko, vendar ni videl ne otrok ne obtoženih. Ko se je začelo iskanje, je po njegovih besedah videl Miloša Ilića, kako teče po ulici in išče hčerko. Tudi sam se je nato pridružil ljudem, ki so preiskovali naselje.

Obramba je posebno pozornost namenila dejstvu, da sta oba zakonca povedala, da med delom na vrtu nista slišala joka, kričanja ali klicanja otroka. Njuni izjavi sta bili povezani s pričevanjem Ivane Ilić, ki je povedala, da je po ugotovitvi, da je hčerka izginila, deklico klicala in iskala po posestvu. Soseda sta sicer delala v zadnjem delu svojega dvorišča, od koder nista imela popolnega pregleda nad ulico in okolico.

Živadinka Trajković je na tožilstvu povedala: »Slišala sem, da vozijo avtomobili, vendar nisem ničesar videla. Dva policista sta nas vprašala, ali sva videla deklico. Vprašala sem ju, kako je lahko izginila. Nastala je panika. Spraševala sem, kako ji je ime, saj nisem slišala, da bi kdo klical deklico. Miloša in njegove starše poznam, Ivane in otrok pa ne. Tisti dan je sploh nisem videla. Vse je bilo mirno in tiho, dokler ni prišla policija.« Pred sodiščem je na dodatna vprašanja odgovorila, da ni slišala nobenega klicanja ali joka.

Direktor Vodovoda opisal, kako sta se obtožena odzvala, ko ju je odpeljal na policijo

Četrti dan sojenja je pričal tudi Goran Pavić, direktor javnega komunalnega podjetja Vodovod v Boru. Opisal je dejavnosti podjetja med iskanjem Danke in okoliščine, v katerih je po navodilih policije oba zdaj obtožena odpeljal na policijsko upravo. Policisti so od njega zahtevali dokumentacijo in podatke o gibanju službenega vozila ter ga prosili, naj delavce pripelje na razgovor. Dragijeviću in Jankoviću ni povedal, zakaj ju pelje na policijo, saj so mu naročili, naj jima razloga ne razkrije. Po njegovih besedah ga tudi nobeden od njiju ni vprašal, zakaj se odpravljajo tja.

»Dejana in Srđana poznam, oba sta zaposlena v Vodovodu. Kot direktor poznam njiju in vse druge zaposlene. Bila sta dobra delavca. Ko se je vse zgodilo in je otrok izginil, me je poklical župan in prosil, naj zagotovim ljudi, ki se bodo vključili v iskanje. Poklical sem vodjo izmene in nekaj delavcev, osebno pa tudi Srđana Jankovića. Povedal mi je, da je v kraju Malazija, kjer si je pri nekem človeku ogledoval strešnike. Janković je prišel peš. Za izginotje je že vedel, saj ga je obvestil vodja izmene. S službenim vozilom smo se odpeljali tja, z menoj pa je bil tudi Srđan Janković. Med vožnjo ni ničesar komentiral. Ne vem, kje sta tistega dne delala, pri Srđanu pa nisem opazil ničesar nenavadnega,« je povedal direktor Vodovoda.

Decembra bodo predstavili ključne materialne dokaze

Po štirih dneh, med katerimi so zaslišali priče in predstavili zagovore obtoženih, je nadaljevanje sojenja predvideno za 17., 18., 21. in 22. december. Na glavni obravnavi 17. decembra naj bi pričala Radoslav Dragijević, oče obtoženega Dejana Dragijevića, in priča Ivan Janković. Istega dne naj bi zaslišali tudi predstavnike Zavoda za sodno medicino v Nišu, ki bodo govorili o izvedenskem mnenju glede poškodb obtoženih.

Za 18. december je predvidena predstavitev dokazov, povezanih z analizami DNK, biološkimi sledmi in mikro sledmi. Pri tem naj bi sodelovali strokovnjaki Biološke fakultete in Nacionalnega centra za kriminalistično forenziko. Posebej pomembna bi lahko bila obravnava, napovedana za 21. december. Takrat bodo obravnavali ugotovitve glede gibanja službenega vozila, prostorsko-časovno analizo dogodkov, posnetke nadzornih kamer in rekonstrukcije. Sodišče je poudarilo, da morata biti tega dne na obravnavi prisotna tudi Dankina starša, predvsem njena mama Ivana.

Zadnji napovedani decembrski narok, 22. decembra, bo namenjen preostalim pisnim dokazom in morebitnim novim dokazom, ki bodo medtem predloženi sodišču. Telo dveletne Danke Ilić še vedno ni bilo najdeno, odgovor na vprašanje, kaj se je zgodilo usodnega 26. marca 2024, pa ostaja eno najtežjih vprašanj tega sodnega procesa, poroča Telegraf.rs.