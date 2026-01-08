Mlada Korošica ni edina žrtev: kaj se v resnici dogaja po turških estetskih »klavnicah«?

Po nedavni smrti Slovenke, ki je umrla po nemarno opravljeni liposukciji in abdominoplastiki, lahko trenutno beremo vsaj še o dveh znanih zelo podobnih primerih. V Turčiji sta v zadnjih mesecih umrli dve ženski – ena iz Nemčije, druga iz Brazilije – obe po estetskih operacijah v zasebnih klinikah.Tudi okoliščine njune smrti sprožajo resne dvome o strokovnosti, etiki in osnovni odgovornosti v tej nenadzorovani industriji, ki tam cveti.

Novembra je umrla Nemka, prejemnica jetrnega transplanta

V turški Antalyi je po estetski operaciji umrla 41-letna Nemka, mati 12-letne deklice, ki je leta 2017 prestala presaditev jeter. Zaradi transplantacije so ji zdravniki v Nemčiji izrecno odsvetovali kakršnekoli estetske posege, zato ji v Nemčiji zanje niso izdali soglasja. A želja je bila prehuda, iskala je še drugo mnenje izven Nemčije. 4. novembra je iz nemškega mesta Siegen pripotovala v Antalyo, kjer je v zasebni bolnišnici že naslednji dan prestala izjemno obsežen estetski poseg, ki se ga navadno ne opravlja vse naenkrat: liposukcijo in preoblikovanje trebuha, pazduh in bokov. Ob najavi je kliniko obvestila o svojem stanju ter omejitvah glede transplantacije, vendar niso nad tem izrazili nobene zaskrbljenosti.

Že približno eno uro po operaciji so jo morali zaradi močnih krvavitev premestiti na intenzivno nego. V kritičnem stanju je ostala deset dni, nato pa je 15. novembra ob 3.45 zjutraj umrla. Podobno kot tudi dekle iz Koroške. Truplo Nemke so poslali na obdukcijo na Inštitut za sodno medicino v Antalyi. V Turčijo so takoj pripotovali tudi njena mati, brat in sestra, ki so izrazili ogorčenje nad tako očitno malomarnostjo, saj je bilo zdravstveno osebje seznanjeno z dejstvom, da je bila ženska transplantirana bolnica. Družina je vložila prijavo tako proti bolnišnici kot proti zdravniku.

Junija je umrla brazilska vplivnica, njen poseg je bil namenjen celo promociji klinike

Drugi primer prihaja iz Istanbula, kjer je v noči med 16. in 17. junijem 2025 umrla 31-letna brazilska vplivnica Ana Bárbara Buhr Buldrini, ki ji je na Instagramu sledilo več kot 800.000 ljudi. V Turčijo je pripotovala zaradi estetskih posegov v okviru promocijskega sodelovanja s kliniko. Operacija, ki je vključevala liposukcijo, povečanje prsi in rinoplastiko, naj bi bila sprva načrtovana za 18. junij, a je bila s sumljivimi izgovori pohitrena na 16. junij.

Po navedbah turških zdravstvenih oblasti je Ana Bárbara umrla v pooperativni fazi okrevanja zaradi srčne aritmije. Mož pokojne, mozambiški umetnik Elgar Sueia, je za medije povedal, da sumi na hudo malomarnost. Po njegovih besedah Ana Bárbara pred operacijo ni bila tešča, večer pred posegom pa naj bi potekalo celo družabno srečanje z zdravnikom. Poseg, ki bi moral potekati kasneje, je bil nenadoma prestavljen na nedeljo, 16. junija, brez temeljite medicinske priprave. Zdravniška ekipa mu je po operaciji poslala fotografijo, na kateri je bila žena videti budna in v redu. Ko pa je okoli 2. ure zjutraj dejansko prispel v bolnišnico, je bilo stanje že povsem drugačno.

»Sumim, da je bila takrat že mrtva,« je mož povedal za medije.

Ana Bárbara naj bi estetske posege prejela brezplačno v zameno za promocijo klinike na družbenih omrežjih. Takšna sodelovanja so v svetu vplivnežev pogosta, navadno so vplivneži deležni celo nadpovprečne obravnave, saj gre vendarle za reklamne namene. A očitno je malomarnost ponekod prehuda, opozarjajo strokovni organi.Turčija je v zadnjih letih postala ena vodilnih destinacij za medicinski turizem, zlasti na področju estetske kirurgije, predvsem zaradi omogočanja nižjih cen. A samo po podatkih recimo britanskih oblasti je od leta 2019 do 2023 po medicinskih posegih v Turčiji umrlo najmanj 28 britanskih državljanov.