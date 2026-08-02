Oče v Zagorju ubil dva otroka, nato pa še sebe? Omenjajo sporočilo, ki naj bi ga pustil na Facebooku (FOTO)

Kot smo že poročali, je Sveti Križ Začretje v hrvaškem Zagorju v soboto pretresla huda družinska tragedija. Po požaru v družinski hiši so gasilci našli trupla treh oseb, po neuradnih informacijah pa gre za očeta in dva mladoletna otroka. Ena od sosed je za 24sata povedala, da je najprej začutila močno tresenje hiše in zaslišala zvok, podoben močnemu grmenju.

»Začutila sem, da se je hiša močno zatresla, slišalo se je nekaj podobnega močnemu grmenju. Prišel je mož in mi rekel, naj grem pogledat, kaj se dogaja, ker se je iz okna sosedove hiše valil črn dim. Šla sem do okna in videla dim, nato pa smo takoj poklicali gasilce,« je povedala. Novica o tragediji je pretresla prebivalce zagorske občine. Sosedje navajajo, da družine niso dobro poznali. V kraj naj bi se preselili pred nekaj leti. Mati je bila v času dogodka, kot poročajo lokalni mediji, v službi.

Požar so lokalizirali ob 7.38, nato pa so v hiši našli tri trupla. FOTO: Marko Prpic/Pixsell

Predsednik Gasilske zveze Krapinsko-zagorske županije Stjepan Skuliber je povedal, da so obvestilo o požaru prejeli ob 7.20. Gasilci so odšli na teren že minuto pozneje, na kraj dogodka pa prispeli ob 7.29. »Ob 7.20 je županijski Gasilski operativni center Zagorske javne gasilske enote prejel obvestilo o požaru hiše, da se vali črn dim in da se je slišala eksplozija,« je dejal Skuliber. Požar so lokalizirali ob 7.38, nato pa so v hiši našli tri trupla. Policija je sporočila, da so požar pogasili pripadniki Zagorske javne gasilske enote Zabok in Prostovoljnega gasilskega društva Sveti Križ Začretje.

Oče na družbenih omrežjih pustil pretresljivo sporočilo

Vzrok požara in smrti bodo ugotavljali z ogledom kraja dogodka in obdukcijo. Namestnica državne tožilke Sanja Markanović je povedala, da zbirajo vse sledi in dokaze, da bi ugotovili okoliščine tragedije. Dodatno pozornost so pritegnile navedbe, da je moški pred dogodkom na družbenih omrežjih pustil pretresljivo sporočilo, iz katerega bi bilo mogoče sklepati, da namerava škodovati sebi in otrokoma. Te okoliščine za zdaj uradno niso potrjene.

Po uradnem zaključku ogleda kraja dogodka bodo razglasili dan žalovanja. FOTO: Marko Prpic/Pixsell

Načelnik občine Sveti Križ Začretje Marko Kos je za HRT napovedal, da bodo po uradnem zaključku ogleda kraja dogodka razglasili dan žalovanja. »To je tragedija za ves kraj. Po uradnem zaključku ogleda pričakujemo uradne informacije, da bomo lahko razglasili dan žalovanja. To je tragedija, ki nas je vse pretresla,« je dejal Kos, poroča Večernji list.