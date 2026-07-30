Kako vedeti, ali je prejeti pogrebni pepel res pravi? Svojcem lagal, da so bili pokojni upepeljeni, trupla pa so dolga leta razpadala (VIDEO)

V Veliki Britaniji je javnost šokiral primer pogrebnika Roberta Busha, lastnika zasebnega podjetja Legacy Funeral Directors, ki je dolga leta zavajal svojce umrlih. Družinam, katerih posmrtne ostanke najbližjih mu je bilo zaupano upepeliti, je lagal o opravljenem delu, v resnici pa je trupla nalagal v prostorih svojega podjetja. Denar, namenjen delu, pa je porabil za druge namene. Večinoma zase.

Policija je te dni prvič objavila fotografije in videoposnetke iz njegovega podjetja. V hladilnici so našli več kot 35 trupel v različnih stopnjah razpadanja, po prostorih pa je bilo raztresenih več kot 100 vrečk s pepelom, osebni predmeti pokojnikov in njihovih družin ter kupi dokumentacije. Na posnetkih so vidni tudi poceni lesene krste, ki jih je izdeloval sam, vmes pa so motocikli in starodobni avtomobili, ki jih je kupoval zase.

Po ugotovitvah preiskovalcev je Bush družinam izročal pepel, ki ni pripadal njihovim bližnjim. V enem najbolj pretresljivih primerov so našli ostanke nerojenega otroka, čigar truplo je pustil v papirnati vrečki na tleh pogrebnega podjetja. Ko so ga policisti vprašali, zakaj pokojnikov ni upepelil, je odgovoril, da so se mu začeli kopičiti dolgovi in težave z denarnim tokom. Dejal je, da je trupla nameraval hraniti le začasno ter jih upepeliti pozneje, vendar mu to nikoli ni uspelo.

Za druge stvari pa je bilo denarja dovolj

Na sodišču je več kot 80 svojcev osebno ali prek pisnih izjav opisalo bolečino in šok, ki so ju doživeli, ko so izvedeli, da njihovi pokojni niso bili dostojno obravnavani. Mnogi med pričanjem niso mogli zadržati solz. Preiskava je razkrila tudi, kam je izginjal denar. Bush je v sedmih letih za počitnice porabil več kot 48.950 evrov, za motociklistične dirke okoli 24.475 evrov, za prenovo doma več kot 20.280 evrov, plačeval je potovanja v Italijo, Arizono in letovišča Center Parcs, več tisoč evrov zapravil v restavracijah in draguljarnah, medtem ko delo ni bilo opravljeno. Tožilci so razkrili še, da je bilo med letoma 2017 in 2024 s poslovnih računov podjetja na njegov zasebni račun prenesenih skoraj 1,74 milijona evrov.

Primer je prišel na dan marca 2024 povsem po naključju. Medtem ko je bil Bush na dopustu v Arizoni, je drugo pogrebno podjetje prosil za pomoč pri prevzemu trupla. Eden od njegovih sodelavcev je takrat konkurenčnim pogrebnikom razkril, da so v prostorih podjetja že več let shranjena številna trupla. Ob prihodu policije so se njegove besede izkazale za resnične.

Bush je letos priznal krivdo po več deset točkah obtožnice, med drugim zaradi preprečevanja zakonitega pokopa, goljufij, kraj in nezakonitega poslovanja s pogrebnimi načrti. Priznal je tudi, da je v številnih primerih svojcem izročil napačen pepel in jih sistematično zavajal več kot desetletje.