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Kakšna katastrofa: v prometni nesreči zraven Virovitice štirje umrli, posnetki pretresejo (FOTO)

Dve osebi sta umrli v enem vozilu, dve pa v drugem.
Simbolična slika FOTO: Delo UI
Simbolična slika FOTO: Delo UI
M. J.
 7. 6. 2026 | 17:12
 7. 6. 2026 | 17:41
1:25
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Na Hrvaškem se je danes zgodila grozna prometna nesreča. Po poročanju portala icv.hr, ki se sklicuje na Policijsko upravo virovitniško-podravska, se je prometna nesreča zgodila na virovitniški obvoznici nekaj pred 12.30, v njej pa so umrle štiri osebe. Po njihovih informacijah je bila ena oseba odpeljana v Splošno bolnišnico Virovitica. Po pisanju portala so na kraj dogodka prišli zaposleni iz nujne medicinske pomoči, gasilci in policisti.

Po poročanju portala jutarnji.hr je poveljnik Javne gasilske enote Suhopolje Igor Gotal povedal, da so ob prihodu našli dva avtomobila. Kot je povedal, sta bili v enem vozilu dve umrli osebi, v drugem pa dve umrli osebi in ena preživela. Slike po nesreči kažejo, da je bil trk izredno silovit. V trčenju se je eno vozilo prevrnilo na streho.

Dve osebi umrli v petek

Ni pa to edina prometna nesreča na Hrvaškem v teh dneh, v kateri je življenje izgubilo več oseb. Kot smo že poročali, sta v petek življenje izgubila motorist in sopotnica. Znano je, da voznik motornega kolesa ni uporabljal čelade.

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