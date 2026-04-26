Kakšna tragedija! 35-letnik umrl 20 minut po pregledu na urgenci: njegov prijatelj je opisal vse podrobnosti (VIDEO)

V Zadru je umrl 35-letni državljan Bosne in Hercegovine, ki je v okolici mesta delal kot sezonski delavec. Po navedbah njegovega prijatelja je moški preminil približno 20 minut po tem, ko so ga na urgenci pregledali in odpustili domov.

Kot je za Dnevnik.hr povedal prijatelj Emir Rizvo, se je pokojni Mirza pred pregledom pritoževal zaradi mravljinčenja v roki in ustih, opazna pa je bila tudi rdečica obraza. Pregled na urgenci naj bi trajal od deset do petnajst minut, po njem pa naj bi ga napotili k osebni zdravnici.

Stanje se mu je poslabšalo med vožnjo

Po odhodu iz Zadra se je njegovo stanje med vožnjo poslabšalo. Po besedah očividca je začel bruhati, izgubljati zavest in kazati znake pomanjkanja kisika, zato so poklicali nujno medicinsko pomoč. Reševalci so ob prihodu nadaljevali z oživljanjem, vendar moškemu niso mogli več pomagati. Po dogodku so svojci in prijatelji prejeli pojasnilo, da naj bi bil pacient sprva pripeljan v Zavod za nujno medicino namesto na bolnišnični urgentni sprejem, čeprav sta ustanovi med seboj oddaljeni le nekaj deset metrov.

V Zavodu za nujno medicino Zadarske županije so potrdili, da so zaradi primera uvedli interni strokovni nadzor nad obravnavo pacienta. Kot je pojasnil dr. Mladen Olujić, zaradi poteka postopkov podrobnosti za zdaj ne morejo razkriti. Z ugotovitvami nadzora bodo seznanjeni tudi pristojni organi, pri čemer v primeru potrjenih nepravilnosti niso izključeni ustrezni ukrepi zoper odgovorne, vključno z zdravnikom, ki je opravil pregled. O dogodku sta bila obveščena tudi hrvaško ministrstvo za zdravje in zdravniška zbornica, ki pričakujeta zaključke nadzora.