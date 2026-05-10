Kakšna tragedija! Odšli na prepovedano območje in umrli

Na vzhodu Indonezije je včeraj izbruhnil ognjenik Dukono. Umrli so trije pohodniki, med njimi dva tujca, še deset ljudi pogrešajo. Sedmim pohodnikom je uspelo varno sestopiti z vulkana. Že od decembra lani pa velja priporočilo turistom in alpinistom, naj se zadržujejo najmanj štiri kilometre od kraterja. Kot poroča AFP, so se dva Singapurčana in domačin po poročanju uradnikov znašli na prepovedanem območju.

Na otoku Halmahera je v zrak pognalo oblak pepela približno 10 kilometrov visoko, pri čemer v neposredni bližini ni mest ali vasi, ki bi jih izbruh neposredno ogrožal. V tem času je bilo na pobočjih vulkana 20 pohodnikov, je novinarjem na vulkanski opazovalni postaji v vasi Mamuya povedal načelnik policije Severne Halmahere Erlichson Pasaribu. Devet jih je bilo iz Singapurja, preostali pa so bili Indonezijci. Večina je bila v času, ko je govoril z novinarji, že na varnem v dolini.

Domačini razumejo nevarnost in se ognjeniku ne približujejo. FOTO: Handout/Afp

Trupla umrlih so še vedno na gori. »Zaradi nadaljevanja izbruhov razmere še vedno veljajo za nevarne za evakuacijo. Zato ekipa še čaka na pravi trenutek za začetek iskanja,« je pojasnil. Nekateri pohodniki so po njegovih besedah utrpeli lažje poškodbe in so jih odpeljali v bolnišnico na zdravljenje. Vodnika skupine in nosača so odpeljali na policijsko postajo. Po besedah policijskega načelnika bosta morda, ker sta pohodnike peljala na prepovedano območje, kazensko ovadena. Pohodnike je pozval, naj se območju izogibajo, da bi preprečili ponovitev petkove nesreče, ki bi se ji bilo mogoče izogniti in ki je reševalce prisilila v posredovanje na zahtevnem terenu v času, ko vulkan še naprej bruha. Napovedal je strog nadzor postojank, mimo katerih gredo pohodniki.

Center za vulkanologijo in blaženje geoloških nevarnosti že od decembra turiste in pohodnike opozarja, naj se vulkanu oziroma kraterju Malupang Warirang ne približujejo na manj kot štiri kilometre, potem ko so znanstveniki zaznali povečano seizmično aktivnost. Erlichson Pasaribu je dejal, da so pohodniki prezrli pozive na družbenih omrežjih in opozorilne table, postavljene ob vhodu na pot, naj se območju izognejo. »Domačini razumejo nevarnost. Veliko pohodnikov je tujih turistov, ki ustvarjajo vsebine za družbena omrežja,« je dejal po poročanju AFP.