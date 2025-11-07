Kam gre ta svet?! Sredi mesta našli dečka, ki so ga vrstniki slekli do golega

Pretresljiv prizor je v četrtek zvečer šokiral prebivalce Beograda. V središču mesta našli 14-letnega dečka, oblečenega le v spodnje perilo, ki so ga pred tem napadli vrstniki. Očividci so takoj poklicali policijo in reševalce, poroča Kurir.

Fant je bil sprejet v otroško bolnišnico v Tirševi ulici, kjer so mu zdravniki oskrbeli poškodbe. Po prvih informacijah gre za lažje rane – predvsem praske in odrgnine. A zgodba, ki se skriva za tem, je srhljiva.

Napadla ga je skupina dečkov

Po neuradnih podatkih naj bi ga okoli 20. ure napadla skupina vrstnikov, ga pretepla, oropala in mu slekla vso obleko. Ukradli naj bi mu tudi mobilni telefon in druge osebne stvari.

Iz bolnišnice so žrtev v spremstvu očeta odpustili v domačo oskrbo. Deček je policiji povedal, da ga je napadla skupina fantov, ki so ga pretepali, nato pa mu ukradli telefon in oblačila.

O incidentu je bilo obveščeno tudi pristojno tožilstvo, policija pa preiskuje vse podrobnosti dogodka.