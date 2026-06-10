Kam se mu je tako mudilo? Slovenec pritisnil na gas na hrvaški avtocesti: pošteno so ga oglobili

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Policija v Vukovarsko-srijemski županiji je sporočila, da je v ponedeljek okoli 22. ure ujela 45-letnega Slovenca, ki je avtomobil peljal po avtocesti pri Štitarju kar 231 km/h, kjer je dovoljena največja hitrost 130 km/h.Policija ga je ujela in kaznovala.
Policija je vozniku izrekla globo v višini 660 evrov, mu za en mesec prepovedala uporabo tuje vozniške dovolilnice na Hrvaškem in mu dodelila tri negativne prekrškovne točke.
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