Kam se mu je tako mudilo? Slovenec pritisnil na gas na hrvaški avtocesti: pošteno so ga oglobili

Policija v Vukovarsko-srijemski županiji je sporočila, da je v ponedeljek okoli 22. ure ujela 45-letnega Slovenca, ki je avtomobil peljal po avtocesti pri Štitarju kar 231 km/h, kjer je dovoljena največja hitrost 130 km/h.Policija ga je ujela in kaznovala.

Policija je vozniku izrekla globo v višini 660 evrov, mu za en mesec prepovedala uporabo tuje vozniške dovolilnice na Hrvaškem in mu dodelila tri negativne prekrškovne točke.