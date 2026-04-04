Kamera ujela hudo katastrofo: letalo je strmoglavilo na restavracijo, več ljudi umrlo (VIDEO)

Kot poroča britanski Daily Mail, se je v Braziliji v petek zgodila letalska nesreča, v kateri so umrle štiri osebe. Zasebno letalo Piper JetProp DLX je vzletelo z letališča v občini Capão da Canoa in kmalu po vzletu strmoglavilo. Letalo je na koncu vzletno-pristajalne steze zadelo ob drog, piše omenjeni portal. Možno je, da je ta trk povzročil na letalu takšne poškodbe, da je kasneje strmoglavilo.

V nesreči je umrl pilot, pomožni pilot ter potnik in potnica. O tem, da bi umrl tudi kdo iz restavracije, ne poročajo. Če bi bila ta polna ljudi in bi letalo pristalo v njen del, kjer bi bilo veliko ljudi, bi bila tragedija lahko še neprimerno večja. Kot je povedal tiskovni predstavnik, se je nesreča zgodila okrog 10.40 ure. Omenil je tudi, da je bil promet v okolici blokiran in da so požar spravili pod nadzor.

Kot je videti na posnetku, ki kroži po družbenem omrežju X, je bilo v času nesreče v okolici restavracije več ljudi. Ena oseba je bila le nekaj metrov stran od trka, a jo je, sodeč po posnetku, dobro odnesla. Na posnetku je tudi videti, da so stavbo takoj po trku zajeli obsežni ognjeni zublji.