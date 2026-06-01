SAMOMORI

Kanadski kuhar pomagal umreti več kot sto ljudem (FOTO)

Chef je priznal krivdo za pomoč pri samomorih doma in po svetu.
Kenneth Law je ljudem svetoval, kako končati življenje. FOTO: Regional Police

Starši dekleta, ki je bila ena od njegovih žrtev. FOTO: Carlos Osorio/Reuters

Družinski člani žrtev zahtevajo več nadzora nad spletom. FOTO: Carlos Osorio/Reuters

T. H.
 1. 6. 2026 | 08:05
Nekdanji kuharski chef Kenneth Law iz Toronta v Kanadi je na sodišču priznal krivdo za pomoč pri samomorih doma in v več deset državah po svetu, kamor je za približno 80 kanadskih dolarjev (50 evrov) prodajal pakete s strupom. Po navedbah preiskovalcev naj bi poslal najmanj 1200 paketov v več kot 40 držav, od tega 160 na naslove v Kanadi. Podrobnosti o njegovi spletni dejavnosti so po aretaciji leta 2023 sprožile ogorčenje v Kanadi in številnih drugih državah.

Šestdesetletni kuhar je vodil spletne forume, na katerih je ljudem svetoval, kako končati svoje življenje, ter jim omogočal nakup smrtonosnih snovi. Kanadska policija je ugotovila, da je interesentom pošiljal natrijev nitrit, snov, ki se sicer uporablja pri predelavi mesa, vendar je lahko ob zaužitju v večjih količinah smrtonosna. Law je na sodišču v Newmarketu priznal krivdo za svetovanje in pomoč pri samomoru, zato bodo v okviru dogovora s tožilstvom umaknili 14 obtožb umora prve stopnje. Te so bile povezane s smrtjo 14 ljudi v kanadski provinci Ontario, starih med 16 in 36 leti.

V Veliko Britanijo naj bi prodal najmanj 330 paketov in prevzel odgovornost za kar 79 smrti. Kljub temu so se tamkajšnje oblasti odločile, da ga ne bodo posebej kazensko preganjale, saj želijo, da se o vseh dejanjih odloči v enem postopku v Kanadi. Kazen mu bodo izrekli septembra, ko bo sodišče prisluhnilo tudi izjavam svojcev umrlih. Čeprav mu po umiku obtožb za umor ne grozi dosmrtni zapor, ga lahko zaradi pomoči pri samomoru doleti do 20 let zaporne kazni.

