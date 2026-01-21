Kaos na avtocesti! V verižnem trčenju udeleženih več kot 100 vozil (VIDEO)

V Michiganu v ZDA je v ponedeljek zaradi poledice prišlo do verižnega trčenja, v katerem je sodelovalo več kot 100 vozil, je sporočila lokalna policija.

Državna policija Michigana je tako navedla, da je bilo poškodovanih okoli deset oseb, vendar v nesrečah na avtocesti v Hudsonvillu, nedaleč od Grand Rapidsa, ni nihče umrl. Zaradi dogodka je bil del avtoceste za več ur zaprt.

Temperature so bile v ponedeljek izjemno nizke, težave v prometu pa sta povzročila led in gost sneg, zaradi katerega je bila zmanjšana vidljivost. Voznikom svetujejo, naj se izogibajo potovanjem na tem območju, je poročala ABC.

Državna policija Indiane, sosednje zvezne države, je sporočila, da je v nesreči na avtocesti Indiana Toll Road sodelovalo več vozil. Obe smeri, vzhodna in zahodna, sta bili zaprti, a so ju medtem ponovno odprli.

FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X

Do verižnega trčenja v Indiani je prišlo zaradi snega in slabe vidljivosti. Več oseb je bilo poškodovanih, vendar nihče ni v smrtni nevarnosti.