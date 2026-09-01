Kaos v Istri: motorist hudo poškodovan v trčenju, pijani Slovenec padel z mopedom

V Pulju in Varvarih sta se v ponedeljek zvečer zgodili dve hudi prometni nesreči. V eni se je hudo poškodoval 30-letni motorist, potem ko je 58-letna voznica zapeljala skozi znak STOP. V drugi je 56-letni Slovenec, ki je imel v krvi kar 1,85 promila alkohola, izgubil nadzor nad mopedom in padel.

Po doslej zbranih podatkih je 58-letna voznica z avtomobilom puljskih registrskih oznak pripeljala do križišča, vendar se kljub znaku za obvezno ustavitev ni ustavila. Takrat je trčila v motorno kolo puljskih registrskih oznak, s katerim je po prednostni cesti vozil 30-letnik.

Zaradi silovitega trčenja je motorist skupaj z motociklom padel na vozišče in se hudo poškodoval. Reševalci so ga odpeljali na zdravljenje.

Policija bo proti 58-letni voznici vložila kazensko ovadbo zaradi suma povzročitve prometne nesreče v cestnem prometu.

Med kriminalistično preiskavo so policisti ugotovili tudi, da 30-letnik ni imel vozniškega dovoljenja ustrezne kategorije za vožnjo motornega kolesa. Zaradi tega bodo proti njemu uvedli prekrškovni postopek.

Prekrškovni postopek čaka tudi lastnico motornega kolesa, ker mu je vozilo izročila v uporabo.

Slovenec napihal 1,85 promila

Druga huda prometna nesreča se je okoli 21.45 zgodila v Varvarih. Tam je 56-letni slovenski državljan po Školski ulici vozil moped slovenskih registrskih oznak. Policisti so ugotovili, da je imel v krvi 1,85 promila alkohola.

Ker hitrosti ni prilagodil razmeram in stanju na cesti, je izgubil nadzor nad mopedom in padel na vozišče.

Reševalci so ga odpeljali v puljsko bolnišnico, kjer so zdravniki ugotovili, da je utrpel hude poškodbe.

Policija bo proti njemu sprožila prekrškovni postopek pred pristojnim sodiščem.

Zaradi vožnje pod vplivom alkohola mu grozi 1710 evrov denarne kazni in trimesečna prepoved vožnje motornih vozil.