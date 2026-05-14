Katarina (33): »Stiskala me je, da sem skoraj zadušila, potem me je na živo rezala!« Dojenček umrl po dveh dneh

Katarina Dojčinović iz Srbije je v izpovedi za Kurir televizijo opisala podrobnosti svojega poroda, med katerim je, kot trdi, doživela psihično in fizično nasilje. Povedala je, da so ji med poskusom poroda pritiskali trebuh tako močno, da se je začela dušiti, medtem ko je dojenček, po nujnem carskem rezu, umrl dva dni pozneje.

Ovadba proti bolnišnici

Marko Dojčinović (43) in njegova žena Katarina (33) sta leta 2024 vložila kazensko ovadbo proti Splošni bolnišnici Prokuplje zaradi neskrbnega zagotavljanja medicinske pomoči v porodnišnici. Ovadbo so vložili, ker je njihova novorojenčica umrla samo dva dni po rojstvu v Univerzitetno-kliničnem centru Niš.

Čeprav se družina že dve leti bori za odgovore in pravičnost, je sodni sklep razkril, da ni bilo dovolj dokazov za zdravniško napako. Katarina Dojčinović je za emisijo Puls Srbije povedala: »Podali smo pritožbo in zdaj čakamo odločitev Višjega javnega tožilstva v Nišu. Menimo, da v primeru obstaja več napak, kar potrjujejo tudi sodna izvedeništva, kjer je bilo ugotovljeno, da je prišlo do napak pri delu zdravnika.«

Pretresljiva izpoved o porodu in posledicah

Katarina je opisala, kako se je njena sicer normalna nosečnost končala z bolečim izidom, ob številnih administrativnih in proceduralnih nelogičnostih po porodu. »Nosečnost je bila normalna, brez težav, vse je bilo v skladu z rokom,« je povedala. »V porodnišnico sem šla z upanjem, da bom domov prišla z dojenčkom, vendar sem na koncu odšla brez njega. Bilo je še posebej boleče, ker sem, kljub vsemu, prejela darilo za mamo in novorojenčka ter dokument s čestitko za novorojenčka, čeprav je osebje vedelo, da je otrok umrl. Kasneje nisem prejela opravičila. Po nekaj dneh sem prejela zdravstveno knjižico za otroka, nato pa še izpis iz matične knjige umrlih,« je dejala Katarina.

Toliko me je stiskala, da sem začela dušiti

Katarina je skozi solze opisala trenutke, ki jih, kot pravi, še danes ne more pozabiti. »Ko sem vstopila v porodno sobo in ko je zdravnica odločila, da se porod lahko začne, nisem imela popadkov, imela sem le bolečine. Babici sem povedala, da sem imela takšen problem že pri prvem otroku, na kar mi je babica odgovorila, da to nima nobene zveze. Dobila sem umetne popadke, v enem trenutku pa mi je babica začela pritiskati na moj trebuh, da bi pomagala otroku, da pride ven. Ni imelo učinka, vse bolj se je nagibala in pritiskala in pritiskala, tako mi je blokirala delovanje leve roke,« je povedala Katarina.

»V trenutku me je tako močno stisnila, da sem se začela dušiti. Povedali so mi, da so mi dali masko za dihanje, vendar še vedno nisem mogla dihati. Zdravnica me je preprezala na živo, še zdaj čutim, kako mi koža poka. Po tem so uporabili vakuum, prvi poskus ni uspel, nekaj je padlo po drugem poskusu, potem pa je zdravnica rekla, da je treba nemudoma poklicati dežurnega zdravnika, da opravi carski rez. Zaradi pomanjkanja kisika sem omedlela ...,« je opisala Katarina v solzah.

Po porodu so sledile hude posledice

»V trenutku sem izgubila zavest in kasneje se spominjam le delnih fragmentov dogodkov. Po porodu je bil otrok nemudoma prepeljan v drugo ustanovo. Kasneje sem opazila sledi medicinskega materiala na telesu, pa tudi resne poškodbe, kar me je dodatno spodbudilo k dvomu o tem, kako je bil postopek izveden,« je povedala Katarina.

Dojenček je bil rojen 28. avgusta v večernih urah, vendar je bil nujno prepeljan v Niš, kjer je umrl 31. avgusta sredi noči umrl. V odpustnici iz Univerzitetno-kliničnega centra Niš je bil kot vzrok hospitalizacije otroka navedenih kar enajst različnih razlogov.