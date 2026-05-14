  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NASILJE

Katarina (33): »Stiskala me je, da sem skoraj zadušila, potem me je na živo rezala!« Dojenček umrl po dveh dneh

Katarina in Marko sta vložila ovadbo proti srbski bolnišnici, kjer je njuna novorojenčica umrla.
Katarina je ostala brez otročka. FOTO: Zaslonski Posnetek, Kurir Televizija
Katarina je ostala brez otročka. FOTO: Zaslonski Posnetek, Kurir Televizija
N. Č.
 14. 5. 2026 | 12:22
 14. 5. 2026 | 12:22
A+A-

Katarina Dojčinović iz Srbije je v izpovedi za Kurir televizijo opisala podrobnosti svojega poroda, med katerim je, kot trdi, doživela psihično in fizično nasilje. Povedala je, da so ji med poskusom poroda pritiskali trebuh tako močno, da se je začela dušiti, medtem ko je dojenček, po nujnem carskem rezu, umrl dva dni pozneje.

Ovadba proti bolnišnici

Marko Dojčinović (43) in njegova žena Katarina (33) sta leta 2024 vložila kazensko ovadbo proti Splošni bolnišnici Prokuplje zaradi neskrbnega zagotavljanja medicinske pomoči v porodnišnici. Ovadbo so vložili, ker je njihova novorojenčica umrla samo dva dni po rojstvu v Univerzitetno-kliničnem centru Niš.

Čeprav se družina že dve leti bori za odgovore in pravičnost, je sodni sklep razkril, da ni bilo dovolj dokazov za zdravniško napako. Katarina Dojčinović je za emisijo Puls Srbije povedala: »Podali smo pritožbo in zdaj čakamo odločitev Višjega javnega tožilstva v Nišu. Menimo, da v primeru obstaja več napak, kar potrjujejo tudi sodna izvedeništva, kjer je bilo ugotovljeno, da je prišlo do napak pri delu zdravnika.«

Pretresljiva izpoved o porodu in posledicah

Katarina je opisala, kako se je njena sicer normalna nosečnost končala z bolečim izidom, ob številnih administrativnih in proceduralnih nelogičnostih po porodu. »Nosečnost je bila normalna, brez težav, vse je bilo v skladu z rokom,« je povedala. »V porodnišnico sem šla z upanjem, da bom domov prišla z dojenčkom, vendar sem na koncu odšla brez njega. Bilo je še posebej boleče, ker sem, kljub vsemu, prejela darilo za mamo in novorojenčka ter dokument s čestitko za novorojenčka, čeprav je osebje vedelo, da je otrok umrl. Kasneje nisem prejela opravičila. Po nekaj dneh sem prejela zdravstveno knjižico za otroka, nato pa še izpis iz matične knjige umrlih,« je dejala Katarina.

Toliko me je stiskala, da sem začela dušiti

Katarina je skozi solze opisala trenutke, ki jih, kot pravi, še danes ne more pozabiti. »Ko sem vstopila v porodno sobo in ko je zdravnica odločila, da se porod lahko začne, nisem imela popadkov, imela sem le bolečine. Babici sem povedala, da sem imela takšen problem že pri prvem otroku, na kar mi je babica odgovorila, da to nima nobene zveze. Dobila sem umetne popadke, v enem trenutku pa mi je babica začela pritiskati na moj trebuh, da bi pomagala otroku, da pride ven. Ni imelo učinka, vse bolj se je nagibala in pritiskala in pritiskala, tako mi je blokirala delovanje leve roke,« je povedala Katarina.

»V trenutku me je tako močno stisnila, da sem se začela dušiti. Povedali so mi, da so mi dali masko za dihanje, vendar še vedno nisem mogla dihati. Zdravnica me je preprezala na živo, še zdaj čutim, kako mi koža poka. Po tem so uporabili vakuum, prvi poskus ni uspel, nekaj je padlo po drugem poskusu, potem pa je zdravnica rekla, da je treba nemudoma poklicati dežurnega zdravnika, da opravi carski rez. Zaradi pomanjkanja kisika sem omedlela ...,« je opisala Katarina v solzah.

Po porodu so sledile hude posledice

»V trenutku sem izgubila zavest in kasneje se spominjam le delnih fragmentov dogodkov. Po porodu je bil otrok nemudoma prepeljan v drugo ustanovo. Kasneje sem opazila sledi medicinskega materiala na telesu, pa tudi resne poškodbe, kar me je dodatno spodbudilo k dvomu o tem, kako je bil postopek izveden,« je povedala Katarina.

Dojenček je bil rojen 28. avgusta v večernih urah, vendar je bil nujno prepeljan v Niš, kjer je umrl 31. avgusta sredi noči umrl. V odpustnici iz Univerzitetno-kliničnega centra Niš je bil kot vzrok hospitalizacije otroka navedenih kar enajst različnih razlogov.

Več iz teme

Katarina DojčinovićporoddojenčeknovorojenčeknosečnostSrbija
ZADNJE NOVICE
11:41
Novice  |  Kronika  |  Doma
V SREDO

Jadralni padalec v težavah, pristal na drevesu

Obveščen je bil tudi preiskovalec letalskih nesreč.
14. 5. 2026 | 11:41
11:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Ja, tudi aluminijasta folija se lahko pokvari: ti znaki to razkrivajo

Večina ljudi aluminijasto folijo uporablja predolgo, ne da bi opazili opozorilne znake.
Kaja Berlot14. 5. 2026 | 11:30
11:25
Bulvar  |  Tuji trači
GLAMUR

Joan Collins na rdeči preprogi: tako je pri 92 letih zasenčila vse

Legendarna zvezdnica je znova dokazala, da glamur nima starostne omejitve.
14. 5. 2026 | 11:25
11:22
Novice  |  Svet
IZ ZAKULISJA

Brigitte Macron klofnila Emmanuela Macrona zaradi sporočil, ki jih je prejemal od iranske igralke (FOTO)

Le kakšna sporočila naj bi ji pošiljal? Menda je šel malo predaleč.
14. 5. 2026 | 11:22
11:11
Novice  |  Slovenija
PALIATIVNA OSKRBA OTROK

Zdravnica Anamaria Meglič, ki spremlja bolne otroke, ki se jim življenje izteka: 70 otrok ta hip v obravnavi (VIDEO)

V osmih letih je tim za paliativno oskrbo otrok na Pediatrični kliniki v Ljubljani spremljal približno 170 otrok, od katerih jih je približno polovica že pokojnih.
Nina Čakarić14. 5. 2026 | 11:11
11:07
Lifestyle  |  Izlet
LEPOTE SLOVENIJE

Ideja za izlet: na vrhu klopca in vpisna knjiga (FOTO)

Vzpon na Kamniški vrh ponuja lepe razglede, zlasti proti jugu; pot začnemo ob potoku Bistričica.
14. 5. 2026 | 11:07

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREHRANSKA DOPOLNILA

Prehranska dopolnila: pomoč zdravju ali past v lepi embalaži?

Da se lahko preudarno odločamo o hrani, je ključno, da razumemo znanost, na kateri temelji njena varnost. To je temelj kampanje Safe2Eat, pobude EU, ki jo vodijo Evropska agencija za varnost hrane (EFSA), Evropska komisija ter nacionalni partnerji iz držav članic EU in držav kandidatk.
12. 5. 2026 | 12:10
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LJUBLJANSKI GRAD

Kaj so jedli Rimljani, vitezi in kaznjenci? Odgovor vas čaka na gradu

Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
5. 5. 2026 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Koliko vas bo dejansko stal nakup nepremičnine?

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
7. 5. 2026 | 11:37
Promo
Novice  |  Slovenija
USPEŠNE PODJETNIŠKE ZGODBE

Slovenci končno unovčili svoje ideje

Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
6. 5. 2026 | 09:03
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBOZDRAVSTVO

»Rad bi se še danes do sitega najedel.« Trenutki, ki za vedno ostanejo v spominu (video)

Ste brez zob in brez samozavesti? Rešitev obstaja in je lahko hitra.
11. 5. 2026 | 10:26
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Tiha evropska strategija, o kateri se govori vse glasneje

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
Novice  |  Slovenija
IGRALKA

Lea Mihevc: Tega ti nihče ne pove

Igralka nove generacije v podkastu Sovoznik o prelomni vlogi, igralski obrti ter življenju med družino in kamero.
8. 5. 2026 | 12:01
Promo
Novice  |  Slovenija
ZELO ZANIMIVO

Razstreljen bankomat, lažni evri in globoki ponaredki: kriminal ima nov obraz (video)

Razstava Denar in kriminal: tekma brez konca pokaže, kako se od antičnih ponaredkov do spletnih prevar spreminjajo metode kriminala, človek pa ostaja enako ranljiv.
13. 5. 2026 | 09:07
Promo
Lifestyle  |  Stil
Spoznaj mobilno aplikacijo SuperClub

Novost, ki olajša nakupovanje

Poznaš tisti občutek popolne sreče, ko v trgovini opraviš vrhunski nakup? Zdaj ti vsak obisk Supernove prinese še veliko več! Darila, popuste in presenečenja.
8. 5. 2026 | 08:45
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Skriti adut Jadrana: tukaj lahko oddihujete ceneje in bolj sproščeno

Če razmišljate o morju, je zdaj pravi čas za odločitev. Najboljše lokacije in termini se rezervirajo prvi, čakanje pa najpogosteje pomeni kompromis.
Promo Delo14. 5. 2026 | 09:43
Promo
Lifestyle  |  Stil
V TRENDU

Kako se vam zdijo? To so trendovski čevlji te sezone

Pravi par čevljev je pogosto tisti detajl, ki določi celoten vtis, v službi in ob posebnih priložnostih.
Promo Slovenske novice12. 5. 2026 | 14:36
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKO VOZITE

Kaj razkrivajo podatki o motoristih?

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARPALNI KANAL

Zakaj nastane sindrom karpalnega kanala?

Zdravljenje in rehabilitacija sindroma karpalnega kanala sta ključnega pomena za preprečevanje trajne poškodbe živca in izboljšanje funkcionalnosti roke.
12. 5. 2026 | 08:55
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
INTERNET

Naslov odloča več, kot si mislite: preverite svojo možnost

Možnosti internetne povezave se razlikujejo glede na naslov. Kjer je na voljo optika, imamo najvišje hitrosti, drugje pa je dobra alternativa omrežje 5G.
11. 5. 2026 | 11:59
Promo
Lifestyle  |  Stil
NAMIGI

Pet idej za azijske večerje, ki jih pripravite v 20 minutah

Azijski okusi postajajo del vsakdana, saj lahko z nekaj izbranimi sestavinami in preprostimi rešitvami pripravimo raznolike jedi brez dolgotrajnega kuhanja.
8. 5. 2026 | 15:27
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
GIGASFERA

Nova doba povezanosti? Nekateri pravijo, da poti nazaj ni več

Eno največjih telekomunikacijskih podjetij pri nas predstavlja platformo, ki v ospredje postavlja sodobnega uporabnika in njegovo potrebo, da je vedno »IN«
11. 5. 2026 | 08:44
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Ste vedeli, kaj se bo dogajalo v Portorožu?

Poslovni forum Telekoma Slovenije bo predstavil digitalno odpornost, umetno inteligenco, suvereni oblak, omrežja 6G in primere naprednih tehnologij.
Promo Slovenske novice13. 5. 2026 | 13:48
Promo
Novice  |  Slovenija
PAMETNA SAMOOSKRBA

Zakaj nekateri danes plačujejo manj kot prej?

Plačujte manj kot danes, izkoristite več. S paketom Pametna samooskrba sončna elektrarna postaja dostopna rešitev za vse.
12. 5. 2026 | 09:04
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Ko vidijo to preobrazbo, ostanejo brez besed (video)

Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
Promo Slovenske novice12. 5. 2026 | 10:11
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki