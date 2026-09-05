Katastrofa na letalskem mitingu: letalo je strmoglavilo, že krožijo posnetki nesreče (FOTO in VIDEO)

V vojaškem oporišču blizu Aten je danes med letalskim mitingom strmoglavilo vojaško letalo F4 Phantom. Okoliščine strmoglavljenja za zdaj niso znane, prav tako ni jasno, kaj se je zgodilo z obema pilotoma, poročanje grških medijev povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Letalo je kmalu po vzletu začelo izgubljati višino in kmalu zatem strmoglavilo. Po strmoglavljenju je na mitingu, ki si ga je prišlo ogledat več tisoč ljudi, odjeknila eksplozija. Nato je izbruhnil požar, zato so na prizorišče strmoglavljenja napotili helikopter za gašenje. Organizatorji so po strmoglavljenju prekinili program in evakuirali obiskovalce. Obrambni minister Nikos Dendias pa je zaradi incidenta prekinil obisk sejma v Solunu in se vrnil v Atene, še poročajo grški mediji.

Prizor po nesreči. FOTO: Stamos Prousalis Reuters